RISCOPRI IL POTERE DELLA FOTOGRAFIA: vivo presenta X200 Pro

Vivere il presente, catturare il futuro: vivo lancia sul mercato italiano il nuovo vivo X200 Pro, che ridefinisce il concetto di innovazione e trasforma lo smartphone in uno strumento per vedere il mondo con occhi diversi. Frutto della partnership strategica e continua con ZEISS, il nuovo X200 Pro combina potenti tecnologie di imaging avanzato con componenti hardware e software all’avanguardia, definendo nuovi standard nel settore dei camera phone.“Abbiamo voluto creare uno smartphone che non si limitasse a rispondere alle esigenze degli utenti ma che fosse in grado di anticiparle” ha dichiarato Yong Dao, General Manager di vivo Italia. “Che si tratti di catturare un’emozione attraverso i dettagli più nitidi, immergersi nel gaming più intenso o affrontare ogni giornata con sicurezza grazie a una batteria progettata per resistere a lungo, vivo X200 Pro invita gli utenti a scoprire nuove straordinarie possibilità.”

Aggiornamenti hardware di imaging all’avanguardia

vivo X200 Pro ridefinisce la fotografia per Smartphone grazie ad aggiornamenti del sistema di imaging, progettato congiuntamente da vivo e ZEISS, integrando progressi hardware e software per offrire capacità fotografiche versatili. X200 Pro è dotato di una fotocamera principale ZEISS True Color da 50 MP, un teleobiettivo ZEISS APO da 200 MP e una fotocamera ultra-grandangolare da 50 MP. X200 Pro è dotato di una fotocamera principale VCS True Color da 50 MP, un teleobiettivo ZEISS da 50 MP e una fotocamera ultra-grandangolare da 50 MP. La fotocamera principale di X200 Pro utilizza il sensore di ultima generazione vivo × Sony LYT-818, che presenta una dimensione di 1/1,28 pollici ed è prodotto utilizzando un processo a 22 nm.

L'esclusivo teleobiettivo ZEISS APO da 200 MP di X200 Pro aumenta le capacità di scatto a lunga distanza, catturando dettagli ancora più particolari anche in condizioni di scarsa illuminazione. Con la sua risoluzione da 200 MP, X200 Pro vanta sei capacità di teleobiettivo: Teleobiettivo HyperZoom, Teleobiettivo Macro, Teleobiettivo Ritratto, Teleobiettivo Paesaggi notturni e Teleobiettivo Tramonto. Insieme, consentono agli utenti di catturare soggetti distanti in modo chiaro e dettagliato in qualsiasi scenario. Che gli utenti stiano esplorando paesaggi a distanza o catturando l'energia di un concerto, X200 Pro è un concentrato di potenza di imaging, in grado di offrire una qualità dell'immagine professionale e una resa del teleobiettivo avanzata.

Prestazioni eccezionali in tutti gli scenari

X200 Pro introduce una modalità Super Paesaggio potenziata: questa funzione esclusiva di vivo integra strumenti fotografici che consentono agli utenti di catturare la bellezza della natura, come cieli stellati, scene al chiaro di luna e tramonti emozionanti con miglioramenti automatici. Ad esempio, i nuovi Atmospheric Style e Soft Style restituiscono le diverse tonalità del paesaggio senza la necessità di filtri aggiuntivi. Andando oltre le funzionalità tradizionali, la modalità Paesaggio consolida le capacità di fotografia del paesaggio di vivo integrando funzionalità come Panorama, Esposizione lunga del paesaggio e correzione della prospettiva ZEISS in un'unica applicazione. Per completare la sua suite di strumenti di imaging, X200 Pro offre funzionalità video 4K HDR Cinematic Portrait che consentono agli utenti di girare video di alta qualità anche in scenari retroilluminati. Anche nella modalità di registrazione video di base, X200 Pro acquisisce filmati in 4K 120 fps con capacità di slow motion cinematografiche grazie alla registrazione dell'intervallo focale Dolby Vision HDR 4K a 60 fps. Associate a una gamma di aggiornamenti di imaging, queste caratteristiche fanno dell’X200 Pro uno strumento ideale sia per la fotografia sia per le riprese video.

Prestazioni senza rivali

Alimentato dal chip dual Flagship di vivo, X200 Pro sfrutta il chip di imaging V3+ ottimizzato di vivo e MediaTek Dimensity 9400 per ottenere una maggiore potenza di calcolo dell'imaging e prestazioni avanzate, grazie a un chip CPU Flagship di seconda generazione all-big-core. Questo non solo consente di risparmiare energia, ma garantisce anche prestazioni adeguate a soddisfare un utilizzo intensivo. Inoltre, abbinato a una GPU Flagship a 12 core assicura un'esperienza di gioco mobile coinvolgente. Il chip di imaging V3+ integrato in X200 Pro, costruito mediante un processo a 6 nm, consente un aumento del 30% dell'efficienza energetica e video di qualità cinematografica. Oltre alle innovazioni sui chip, X200 Pro presenta anche progressi significativi al sistema di batteria alimentato dalla tecnologia dell'anodo di silicio di terza generazione con capacità aumentata e dalla batteria semi-solida per affidabilità anche a basse temperature. X200 Pro è equipaggiato inoltre con una batteria da 6000mAh, con ricarica standard FlashCharge a 90W, a cui ora si aggiunge la Wireless FlashCharge da 30W, che garantisce agli utenti una batteria affidabile e un’elevata flessibilità di ricarica.

X200 Pro offre, inoltre, agli utenti un display AMOLED che bilancia colori e nitidezza, adottando al contempo funzionalità che proteggono la vista. Con un livello di luminosità fino a 4500 nit, abbinato al nuovo UltraMotion Dynamic Frame Rate, X200 Pro vanta una perfetta nitidezza in condizioni di luce intensa e immagini fluide. Lo schermo di X200 Pro adotta ZEISS Natural Color sia per gli effetti di imaging sia per la calibrazione del display, dando così vita a una completa accuratezza del colore, tanto da essere certificato come ZEISS Master Color Display. Progettato per offrire usabilità senza compromettere le funzionalità, X200 Pro mitiga lo sfarfallio dello schermo adottando un oscuramento PWM ad alta frequenza a 2160 Hz basato su hardware, che assicura allo stesso tempo nitidezza del display, efficienza energetica e durata. Raggiungendo un SVM di soli 0,03, crea immagini con meno sfarfallio in tutte le impostazioni di luminosità.

X200 Pro è dotato del nuovo FunTouch OS 15, che migliora l'interazione con l’utente mediante una nuova interfaccia che include nuovi sfondi e animazioni, assicurando ottimizzazioni delle prestazioni per un funzionamento fluido e reattivo. X200 Pro offre, inoltre, funzionalità di intelligenza artificiale in movimento, sfruttando la potenza di Google. X200 Pro include inoltre la funzione Cerchia e cerca di Google e viene fornito con Google Gemini, un assistente AI che espande la creatività e la produttività degli utenti offrendo loro nuovi modi di apprendere, pianificare e lavorare. Inoltre, vivo ha anche incorporato i modelli Gemini per offrire più strumenti di produttività, tra cui Creazione Note AI e Trascrizione AI. Gemini è un assistente AI per lo Smartphone, basato sui migliori modelli di intelligenza artificiale di Google e pensato per migliorare la vita delle persone.

Attraverso questa funzionalità è possibile imparare in modi nuovi, pianificare eventi, scrivere messaggi di ringraziamento e tanto altro ancora. Le funzionalità AI proprietarie di vivo migliorano ulteriormente le interazioni quotidiane: ad esempio Cancellazione AI e Miglioramento foto AI sviluppati da vivo, semplificano la modifica delle foto. Inoltre, la funzione di ricerca nell'album consente di trovare foto e video, mentre la funzione Ricordi consente agli utenti di ripercorrere passo dopo passo i propri album fotografici.

Eleganza in ogni dettaglio

vivo X200 Pro mostra eleganza e raffinatezza con il suo display, disegnato per la protezione degli occhi, con curvatura quadrupla a profondità stabile. La forma curva si fonde con l'esperienza dello schermo piatto e culmina in un bordo sottile, assicurando così una presa confortevole. X200 Pro è l’esempio concreto dell’attenzione di vivo per il design con il suo colore raffinato Titanium Gray.

Disponibilità

vivo X200 Pro sarà disponibile sia nei principali store Euronics che online al prezzo suggerito al pubblico di 1299 euro a partire dal 21 gennaio 2025. Inoltre, sarà disponibile in fase di lancio con il vivo FlashCharge da 90W in omaggio. ( fino ad esaurimento scorte).

Link allo store online, disponibile per l’acquisto, e lapagina dedicata al prodotto sul sito ufficiale di vivo Italia:

260031600086

https://www.vivo.com/it/ products/x200-pro

Con il lancio di X200 Pro, vivo estende la sua politica di aggiornamenti garantendo 4 major update e 5 anni di patch di sicurezza.

Google Gemini

L'app mobile Gemini è disponibile su dispositivi, in lingue e paesi selezionati.