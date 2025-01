Sinner e il ritiro dagli Australian Open: smentita la notizia prima del match con De Minaur

Jannik Sinner al centro dell'attenzione a Melbourne dopo che il giornalista Tony Jones di Channel 9 ha diffuso una voce sul possibile ritiro dell'azzurro dagli Australian Open. Secondo quanto riportato, Jones avrebbe ricevuto un messaggio che indicava un contatto tra il manager di Sinner e Craig Tiley, CEO di Tennis Australia, prima del quarto di finale contro Alex De Minaur. L'ipotesi, legata ai problemi fisici avuti da Sinner nel match degli ottavi contro Holger Rune, è stata rapidamente smentita.

La notizia, priva di conferme, ha comunque alimentato discussioni nel mondo del tennis. Darren Cahill, allenatore di Sinner, ha rassicurato sulle condizioni del giocatore, confermandone la presenza in campo contro l'idolo di casa. Jannik ha infatti disputato regolarmente il match, smontando ogni dubbio sul presunto forfait.

Tony Jones non è nuovo a polemiche mediatiche. Nei giorni precedenti, il giornalista era stato criticato per un episodio con Novak Djokovic. Dopo la vittoria contro Jiri Lehecka, Djokovic aveva evitato l'intervista post-partita, citando su X commenti offensivi da parte del cronista di Channel 9 rivolti sia a lui che ai tifosi serbi. Nonostante le richieste di scuse, né Jones né l'emittente australiana avevano rilasciato dichiarazioni in merito.

