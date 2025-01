Australian Open 2025: Sonego eliminato nei quarti da Shelton in un match combattuto

Lorenzo Sonego è stato sconfitto oggi, 22 gennaio 2025, da Ben Shelton nei quarti di finale degli Australian Open. Lo statunitense, testa di serie numero 21, ha avuto la meglio sull'azzurro in cinque set con il punteggio di 6-4, 7-5, 4-6, 6-4, 7-6 (7-4).

Nel primo set, Sonego spreca tre palle break sul 3-3, un'occasione mancata che si rivela decisiva. Shelton approfitta dell'incertezza e strappa il servizio nel nono game, chiudendo 6-4. Nel secondo parziale, Sonego lotta per rimanere in partita, annullando due palle break con colpi spettacolari, ma cede nel finale per 7-5 dopo non aver sfruttato un errore di Shelton sul 5-4.

La rimonta dell'azzurro prende forma nel terzo set, dove mantiene solidità al servizio e approfitta di un passaggio a vuoto di Shelton, vincendo 6-4. Nel quarto set, Sonego mostra continuità anche contro i potenti servizi dell'avversario, che toccano i 207 km/h. Tuttavia, non riesce a concretizzare una palla break nel sesto game e il match si decide al tie-break.

Il tie-break finale si gioca su ritmi altissimi. Sonego conquista un mini-break iniziale, ma Shelton reagisce con forza, salvando situazioni critiche e chiudendo il match con un passante vincente.

Ben Shelton accede così alle semifinali del torneo, mentre Lorenzo Sonego lascia il campo dopo un'ottima prova in uno degli incontri più combattuti del torneo.

