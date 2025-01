Papa Francesco avverte contro la stregoneria: “Non andate dalla strega a farvi leggere la mano”

Papa Francesco ha lanciato un chiaro messaggio ai fedeli durante l'udienza generale in Aula Paolo VI, riprendendo il ciclo giubilare su Gesù Cristo come "nostra speranza". Il Papa ha ribadito che la stregoneria non può rappresentare un punto di riferimento per i cristiani, rispondendo a una domanda di un fedele che confessava di consultare una strega per farsi leggere le mani. "Ma per favore! Non temere!", ha esclamato Bergoglio, invitando i fedeli a non affidarsi a pratiche occulte.

Nel suo intervento, Papa Francesco ha poi esortato i cristiani a seguire l'esempio di Maria, Madre del Salvatore, che accoglie la Parola divina e la custodisce nel cuore. "Impariamo da Maria", ha detto Bergoglio, invitando i fedeli ad aprire il loro cuore alla Parola di Dio per trasformarsi in "tabernacoli della sua presenza", pronti ad offrire accoglienza a chi è affaticato e in cerca di speranza.

