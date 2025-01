NVIDIA DLSS è in arrivo su molti titoli

L’aggiornamento DLSS è in arrivo su Eternal Strands, Orcs Must Die! Deathtrap, Virtua Fighter 5 R.E.V.O. e molto altro ancora

Il 30 gennaio DLSS si evolve nuovamente con il lancio di DLSS 4, che introduce la tecnologia DLSS Multi Frame Generation per le schede grafiche Desktop e laptop GeForce RTX 50, insieme a miglioramenti per tutte le altre funzionalità DLSS. Ben 75 giochi DLSS e app con Frame Generation potranno essere aggiornati a DLSS Multi Frame Generation sulle GPU GeForce RTX 50 Series tramite l'app NVIDIA, mentre altri riceveranno l'aggiornamento direttamente con il supporto nativo dei giochi.

Nel frattempo, stanno per arrivare cinque nuovi giochi che potrete migliorare e accelerare con la nostra suite di tecnologie DLSS basate sull’intelligenza artificiale, tra cui Eternal Strands, Jotunnslayer: Hordes of Hel, Orcs Must Die! Deathtrap e Virtua Fighter 5 R.E.V.O.:

Eternal Strands : In questo avvincente titolo fantasy d’azione e avventura, vestirete i panni di Brynn, una giovane e coraggiosa Weaver determinata a riconquistare la patria culturale del suo popolo. Armata di potenti magie e un arsenale di armi incantate, affronterete nemici che spaziano da costrutti umanoidi a creature imponenti. Sviluppato da Yellow Brick Games, Eternal Strands sarà disponibile il 28 gennaio e offrirà prestazioni ai massimi livelli di dettaglio grazie al supporto day-one di DLSS Super Resolution e Frame Generation. Inoltre, con NVIDIA Reflex, la latenza del PC sarà ridotta, garantendo un gameplay più reattivo. Per chi punta alla massima qualità visiva, sarà possibile attivare DLAA per portare l’esperienza grafica a nuovi standard.

Jotunnslayer: Hordes of Hel : Jotunnslayer: Hordes of Hel di Grindstone, Games Farm e ARTillery è un nuovo gioco roguelike di sopravvivenza alle orde, disponibile ora in Early Access. Entra nell'oscuro regno della mitologia norrena nei panni di uno dei quattro eroi e dimostra di essere all'altezza combattendo contro ondate di mitici avversari. Assicurati di attivare il DLSS Super Resolution sulle schede grafiche GeForce RTX e laptop per accelerare i frame rate nelle vostre battaglie frenetiche.

Orcs Must Die! Deathtrap : Il nuovissimo capitolo del franchise tanto acclamato dalla crititica Orcs Must Die! combina un caotico combattimento in terza persona con una subdola strategia di trappole. Godetevi la rigiocabilità infinita mentre il vostro Mago della Guerra diventa più forte a ogni battaglia. Per garantirvi frame rate più veloci possibili mentre si combatte contro le centinaia di Orchi, Orcs Must Die! Deathtrap sarà lanciato il 28 di gennaio con il supporto DLSS Super Resolution e DLAA sin dal day-one.

Virtua Fighter 5 R.E.V.O.: Dal 1993, il celebre franchise di Virtua Fighter continua a entusiasmare gli appassionati di giochi di combattimento, e il 28 gennaio torna in grande stile con il lancio di Virtua Fighter 5 R.E.V.O., sviluppato da SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio. Sfida i migliori lottatori del mondo in questa nuova versione rimasterizzata del classico picchiaduro 3D, arricchita dal supporto al netcode Rollback, una grafica 4K mozzafiato e tutti i combattimenti di arti marziali spaccaossa che hanno reso famoso l'originale. Inoltre, il gioco offrirà il supporto day-one per DLSS Super Resolution, garantendo ai giocatori con GPU GeForce RTX la massima velocità e fluidità.

Sono in arrivo altre integrazioni DLSS per una serie di giochi. Tornate regolarmente per un riepilogo dei prossimi titoli con DLSS e RTX, e cliccate qui per vedere l'elenco completo degli oltre 700 giochi e app potenziati con RTX. E non dimenticatevi! Il 30 gennaio viene lanciato DLSS 4 con Multi Frame Generation, insieme alle nuove GPU GeForce RTX serie 50. Tornate su GeForce.com alle 15 per i nuovi Game Ready Driver, per il rilascio dell’app NVIDIA, nuovi annunci DLSS e altro ancora.

