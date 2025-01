Be Comics! Be Games! 2025

RITORNA A PADOVA L’ATTESO APPUNTAMENTO DEDICATO ALLA POP CULTURE, PER LA PRIMA VOLTA CON UN’INTERA AREA DEDICATA AL GAMING

Il 15 e 16 marzo, nei padiglioni della Fiera di Padova si respirerà cultura geek a 360°, tra stand provenienti da tutto il mondo, eventi dedicati a manga e comics, cosplay, videogiochi e molto altro. Grande novità di quest’anno: un padiglione interamente riservato al mondo del gaming e degli Esports, con oltre 60 postazioni per provare i titoli più attesi e più amati, e console arcade per il retrogaming. Ma non è tutto: Be Comics! Be Games! ospiterà anche la prima tappa della K-Pop League Italia, una sfida di ballo a ritmo di pop coreano, che vedrà le sue finali in grande stile a Milan Games Week & Cartoomics a fine novembre. Biglietti in vendita su becomics.it.

Be Comics!, il festival internazionale dedicato al mondo del fumetto, dell’intrattenimento geek e della cultura pop, fa il suo ritorno a Padova, dopo l’enorme successo riscosso dall’edizione 2024, che ha accolto oltre 160 stand provenienti da tutta Europa e più di 20.000 visitatori. Un trionfo che questa edizione ha tutta l’intenzione di replicare, grazie a importanti novità che arricchiranno ulteriormente l’esperienza del festival. La volontà di rinnovarsi è evidente già nel nome, non più solo Be Comics!, ma Be Comics! Be Games!, un’aggiunta che riflette la crescente importanza rivestita dal mondo videoludico all’interno dell’universo geek, fenomeno a cui il festival padovano ha deciso di dare ancora più rilievo con una sezione interamente dedicata, dove i visitatori potranno esplorare il meglio del gaming, partecipare a tornei di Esports, scoprire anteprime, incontrare ospiti e lasciarsi stupire dalle tecnologie più innovative. Questo ampliamento rappresenta un’evoluzione naturale per l’evento, e lo trasforma in una vera e propria manifestazione transmediale, capace di connettere tutte le dimensioni della cultura pop.

Proprio a rappresentare questa evoluzione, il manifesto dell’edizione 2025 di quest’anno è opera di Federico Vicentini, acclamato fumettista originario di Rovigo, la cui carriera è iniziata dalla Scuola Internazionale di Comics di Padova, presso cui si è formato, e che ora vanta collaborazioni con prestigiose case editrici quali Marvel Comics e Sergio Bonelli Editore. Nella locandina, Vicentini reinterpreta, attraverso il suo estro, Lionesse – l’ormai “storica” protagonista creata nel 2021 da Mario Alberti per il primo poster della rinnovata manifestazione – in un’illustrazione strabiliante, in puro Marvel-Style, ma ricca di citazioni a videogiochi come Crash Bandicoot e Minecraft. L’eroina – che sulla propria tuta da combattimento sfoggia lo stemma di Padova e indossa un elmo leonino simbolo di Venezia – brandisce un joypad e una tastiera: simboli di modernità che incarnano perfettamente il nuovo spirito caleidoscopico e transmediale di Be Comics! Be Games!.

Be Comics! Be Games! è organizzata da Fandango Club Creators, società che si propone di raccontare nuovi mondi e storie attraverso format ed eventi internazionali rivolti soprattutto a Millennials e Gen Z. L’appuntamento è fissato per il 15 e 16 marzo 2025, presso i padiglioni 7 e 78 del quartiere fieristico di Padova Hall, che per l’occasione sarà aperto entrambi i giorni dalle 9:30 alle 19:30. I biglietti sono già disponibili, in quantità limitata, su becomics.it al prezzo scontato di 16€, ridotto a soli 11€ per i bambini tra i 6 e i 10 anni. Per chi non vuole perdersi neanche un momento del festival è disponibile l’abbonamento di due giorni a 27.00€ e, come sempre, i cosplayer potranno usufruire di un biglietto speciale giornaliero a loro dedicato al costo di 13.00€.

Saranno diverse le aree tematiche che caratterizzeranno la due giorni di evento, a partire dall’area Comics, Fumetti & Manga che sarà, come sempre, il fulcro vitale della manifestazione. Gli editori di fumetti saranno presenti con i loro stand espositivi per portare i grandi volti del settore in contatto diretto con i loro appassionati fan. Inoltre, anche per questa edizione, sarà presente l’acclamata Artist Alley, lo spazio dedicato ai talenti emergenti della nona arte, con tantissimi tavoli presso cui sarà possibile incontrarli e scoprire le loro affascinanti storie e creazioni. Non mancheranno inoltre i numerosi stand e aree demo con giochi in scatola, di ruolo e Trading Card Games, un universo analogico che emoziona e diverte tutte le generazioni.

La grande novità di questa edizione, come anticipato, è l’area Be Games!, situata nel padiglione 78, che offrirà agli appassionati di videogiochi uno spazio unico e ricco di contenuti distintivi. Interamente dedicato al settore, il padiglione ospiterà oltre 60 postazioni di gioco, in cui divertirsi con i titoli più amati e le nuove uscite, e una zona watch party per seguire contenuti, sia giocati in loco che trasmessi in streaming a livello internazionale. I più nostalgici potranno fare un tuffo nel passato con le console arcade dedicate al retrogaming, una tendenza sempre più preponderante nel mondo videoludico. L’area Be Games! si presenta quindi come un progetto ambizioso, che sottolinea l’impegno della manifestazione nel volersi evolvere e nel voler valorizzare il settore, offrendo un’esperienza innovativa e coinvolgente.

Il programma del Be Stage!, il palco principale, è decisamente fitto: animerà le due giornate con talk show e numerosi spettacoli, in cui verrà messo in scena tutto ciò che è cultura pop. Dai panel dedicati a fumetti e manga, alle sfilate e competizioni di cosplayer, dai giochi da tavolo al gaming, senza dimenticare il sempre più crescente fenomeno del K-Pop, genere musicale proveniente dalla Corea del Sud, caratterizzato da ritmi accattivanti e complesse coreografie. La conduzione di quest’anno è affidata a Luca Panzieri, che insieme all’host Giovanni “Zeth Castle” Zaccaria guiderà i fan attraverso i mondi della cultura pop e presenterà i numerosi ospiti che si alterneranno sul palco. Nel pomeriggio di sabato 15 debutterà la K-Pop League Italia, un format unico organizzato da Just 4 Fun in collaborazione con Be Comics! Be Games!, Torino Comics e Milan Games Week & Cartoomics. Tre tappe locali, a Padova, Torino e Milano, che porteranno sul palco le migliori crew K-Pop italiane, pronte a sfidarsi a colpi di coreografie spettacolari. Il festival padovano inaugurerà l’evento con una prima tappa di selezione, mentre il gran finale si terrà durante Milan Games Week & Cartoomics a fine novembre, dove una giuria d’eccellenza incoronerà i vincitori assoluti del circuito. Domenica 16, invece, sul Be Stage! sarà la volta dei cosplayer, che con il loro entusiasmo inesauribile animeranno il palco tra contest e sfilate. La gara cosplay, evento di punta che richiamerà cosplayer di ogni età e livello, sarà una competizione in grado di unire talento e spettacolo, dove i partecipanti sfoggeranno costumi curati nei minimi dettagli e performance ispirate ai loro personaggi preferiti di anime, manga, videogiochi, film e serie TV. La gara sarà giudicata da una giuria d’eccezione composta da esperti di costume design e figure di spicco del panorama cosplay. A rendere questo evento ancora più importante è la presenza di Be Comics! Be Games! all’interno del circuito nazionale della Cosplay Italian Cup, l’unico campionato nazionale itinerante che vede sfidarsi i migliori cosplayer italiani.

All’esterno dei padiglioni, invece, verrà allestita un’area food & beverage con food truck di ogni genere e particolare attenzione al mondo orientale, attorno ai quali le famiglie e i gruppi di amici potranno radunarsi e trovare un po’ di ristoro tra un firmacopie e una sessione di gaming.

Insomma, dalla magia dei fumetti e manga alle sfide dei board games e dei TCG, passando per la creatività senza limiti del cosplay, la potenza della musica dal vivo e ora l’adrenalina dei videogiochi, Be Comics! Be Games! promette di offrire un’esperienza immersiva a 360°, attraversando ogni sfaccettatura dell’intrattenimento. L’occasione perfetta per passare un weekend in modo unico, catapultandosi in un mondo dove passioni e immaginazione si intrecciano senza confini.

Il programma completo, con i nomi dei protagonisti e degli ospiti presenti, sarà presto disponibile su becomics.it. L’appuntamento è presso Fiera di Padova il 15 e 16 marzo e ai fan non resta altro che correre sul sito ufficiale e acquistare il proprio biglietto, assicurandosi un posto in prima fila a Be Comics! Be Games!.

BE COMICS! BE GAMES! 2025 - BE COMICS! BE GAMES! 2025RITORNA A PADOVA L’ATTESO APPUNTAMENTO DEDICATO ALLA GEEK CULTURE, IN UNA VESTE TUTTA NUOVA! Dal 15 al 16 marzo 2025 il meglio della cultura pop tornerà a popolare i padiglioni della Fiera di Padova, in occasione del tanto atteso festival internazionale - organizzato da Fandango Club Creators - dedicato a comics, cosplay e intrattenimento, che questa volta si presenta con un nome rinnovato e una nuova sezione dedicata a videogame ed esports.