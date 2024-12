BE COMICS! BE GAMES! 2025

RITORNA A PADOVA L’ATTESO APPUNTAMENTO DEDICATO ALLA GEEK CULTURE, IN UNA VESTE TUTTA NUOVA!

Dal 15 al 16 marzo 2025 il meglio della cultura pop tornerà a popolare i padiglioni della Fiera di Padova, in occasione del tanto atteso festival internazionale - organizzato da Fandango Club Creators - dedicato a comics, cosplay e intrattenimento, che questa volta si presenta con un nome rinnovato e una nuova sezione dedicata a videogame ed esports.

I biglietti sono in vendita a partire da oggi, su becomics.it, e grazie alla promo natalizia “Be Christmas!”, rappresentano il regalo perfetto per far felici tutti gli appassionati!

Be Comics!, il festival internazionale dedicato al mondo del fumetto e dell’intrattenimento geek, fa il suo ritorno a Padova e si presenta con una veste tutta nuova, che si rispecchia già nel nome: Be Comics! Be Games!. Il cambiamento riflette la crescente importanza rivestita dal mondo rappresentato dal gaming all’interno dell’universo della pop culture, un mondo a cui l’amatissimo festival padovano ha deciso di dare ancora più rilievo introducendo una sezione interamente dedicata a videogame ed esports.

Con Be Comics! Be Games!, infatti, i numerosi appassionati potranno esplorare il meglio del gaming, partecipare a tornei di esports, scoprire anteprime, incontrare ospiti e lasciarsi stupire dalle tecnologie più innovative. Questo ampliamento rappresenta un’evoluzione naturale per l’evento, e lo trasforma in una vera e propria manifestazione transmediale, capace di connettere e far interagire tutte le dimensioni della cultura pop. Il tutto senza trascurare - anzi, arricchendo! - tutto l’universo comics, manga e cosplay, già ampiamente protagonista delle scorse edizioni.

Per il 2025, insomma, l’Organizzatore Fandango Club Creators promette di replicare il successo della scorsa edizione promuovendo l’unione di arti, mezzi di espressione e di tutto ciò che è cultura pop in una delle città più affascinanti e suggestive del nord-est.

L’appuntamento è fissato per il 15 e 16 marzo 2025, presso i padiglioni 7 e 78 del quartiere fieristico di Padova Hall, che per l’occasione saranno aperti entrambi i giorni dalle 9:30 alle 19:30. I biglietti sono disponibili da oggi su becomics.it e, in occasione delle festività natalizie, fino al 7 gennaio incluso è disponibile il biglietto giornaliero “Be Christmas!” al prezzo speciale di 13.00€, che consente di risparmiare ben 6.00€ sul prezzo finale. Non mancano chiaramente altre formule d’acquisto, come il biglietto giornaliero per i bambini tra i 6 e i 10 anni al prezzo ridotto di 11.00€ e l’abbonamento di due giorni a 27.00€. Come sempre, i cosplayer possono usufruire di un biglietto speciale a loro dedicato al costo di 13.00€, valido per un singolo giorno.

“Dopo gli eccezionali risultati dello scorso anno, in cui i nostri sforzi organizzativi sono stati ripagati dalla passione del pubblico, che ci ha premiato con entusiasmo e partecipazione crescente, siamo felici di ritornare a Padova con Be Comics! Be Games!, in una veste rinnovata che - siamo sicuri - farà felici tutti gli appassionati, sia di fumetti che di videogame, che accorreranno” – commenta Federica Aimetti, Head of Brand di Fandango Club Creators. “Questa crescita dell’evento si inserisce in un nostro più ampio progetto di sviluppo, che punta a consolidare sul territorio italiano manifestazioni di alto livello dedicate a tutti gli aspetti della tanto amata pop culture. Be Comics! Be Games!, infatti, è oggi il fulcro della cultura pop del nord-est, in grado di unire tutte le anime del mondo geek in un unico luogo, punto di riferimento per tutte le community del territorio… e anche questa edizione lo confermerà!”.

Maggiori dettagli sulle diverse aree tematiche della manifestazione, compresi i contenuti dedicati a fumetti, manga, board games, TCG, cosplay, K-Pop e videogiochi verranno condivisi già nel mese di gennaio. Il programma completo, con anche i nomi dei tanti protagonisti e ospiti, sarà presto disponibile su becomics.it.

La passione sarà ancora una volta protagonista il 15 e 16 marzo presso il quartiere fieristico di Padova Hall: per non perdersi questi due giorni di puro divertimento, ai fan non resta che affrettarsi ad acquistare il proprio biglietto utilizzando la promo natalizia “Be Christmas”!