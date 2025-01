Australian Open 2025: montepremi record, guadagni e premi per Sinner, Sonego e gli altri azzurri

L’Australian Open 2025 continua la sua corsa verso l'atto finale, con i big in lizza per il titolo e il premio milionario. Il montepremi complessivo raggiunge i 96,5 milioni di dollari australiani (circa 58 milioni di euro), registrando un incremento di quasi 10 milioni rispetto al 2024. Nel torneo singolare, chi trionferà a Melbourne porterà a casa 3,5 milioni di dollari australiani (circa 2,1 milioni di euro). Anche i finalisti perdenti riceveranno una somma significativa, pari a 1,14 milioni di euro.

Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, già ai quarti di finale, hanno garantito un guadagno di circa 400mila euro. Il piemontese, alla sua prima esperienza nei quarti di uno Slam, e Sinner sono a un passo dalla semifinale, puntando a incrementare ulteriormente i loro guadagni. Il torneo garantisce premi progressivi per ogni turno superato: i semifinalisti guadagnano circa 661mila euro, mentre gli ottavi valgono 252mila euro. Anche i partecipanti eliminati al primo turno ricevono comunque 79mila euro.

Nel doppio maschile, Simone Bolelli e Andrea Vavassori, semifinalisti, hanno già incassato circa 150mila euro. Per le coppie vincitrici del torneo di doppio, il premio è di 486mila euro, mentre i finalisti ottengono 264mila euro e i semifinalisti 150mila euro. Per le coppie eliminate nei quarti, il compenso è di 85mila euro.

Infine, il torneo di doppio misto prevede premi inferiori: i vincitori ottengono circa 105mila euro, i finalisti 58mila euro e i semifinalisti 31mila euro. I partecipanti eliminati al primo turno ricevono comunque circa 4mila euro, garantendo così premi distribuiti in maniera equa e inclusiva.

Sinner e Sonego agli Australian Open: orari e programma delle sfide del 22 gennaio - Mercoledì 22 gennaio, agli Australian Open, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego scenderanno in campo per i quarti di finale. A Melbourne, il programma ufficiale prevede che entrambi gli italiani giocheranno sulla Rod Laver Arena, il campo centrale.Lorenzo Sonego sarà il primo a giocare.

Djokovic-Alcaraz Australian Open: orario, precedenti e dove vederla in TV - Oggi, martedì 21 gennaio 2025, agli Australian Open si terrà l'attesissimo quarto di finale tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. Il match è programmato sulla Rod Laver Arena non prima delle 10:30 ora italiana. Novak Djokovic, 37 anni, ha raggiunto i quarti di finale dopo aver sconfitto Jiri Lehecka in tre set con il punteggio di 6-3, 6-4, 7-6.

Australian Open 2025: Sinner e Sonego ai quarti di finale, possibile derby italiano in semifinale - Agli Australian Open 2025, il tennis italiano vive un momento storico con la qualificazione di Jannik Sinner e Lorenzo Sonego ai quarti di finale. L’altoatesino ha superato Holger Rune in quattro set con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3, 6-2, dimostrando grande solidità contro un avversario temibile.