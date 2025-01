Annunciate la vendita dei biglietti e le prime sedi per The Witcher in Concert!

CD PROJEKT RED ha annunciato l'inizio della vendita dei biglietti per il suo coinvolgente concerto dal vivo il 24 gennaio, con una prevendita che inizierà 48 ore prima. Per celebrare l'inizio del tour, è previsto un concerto inaugurale per la gamescom 2025.

Le prime tappe del tour europeo di The Witcher in Concert sono state annunciate nei seguenti paesi: Germania, Austria, Paesi Bassi, Francia, Belgio, Regno Unito e Svezia.

Il tour inizierà ufficialmente il 20 agosto 2025 con uno spettacolo inaugurale alla gamescom di Colonia, in Germania.

Coloro che si iscrivono alla newsletter di The Witcher in Concert riceveranno un esclusivo codice di prevendita che potrà essere applicato a un luogo di loro scelta.

Ulteriori tappe saranno annunciate in un secondo momento, inclusi concerti in Nord America e Polonia.

The Witcher in Concert , una celebrazione del decimo anniversario di The Witcher 3: Wild Hunt , darà vita alla colonna sonora senza tempo del gioco di ruolo open-world con un'esibizione di un'orchestra dal vivo. Tracce selezionate del gioco e delle sue espansioni saranno accompagnate da grafica e gameplay all'avanguardia, oltre che da ospiti speciali, Percival, co-compositori della colonna sonora del gioco, noti per i loro contributi iconici ai brani più amati. CD PROJEKT RED ha collaborato ufficialmente con gamescom, il più grande evento di gioco al mondo, per dare il via al tour il 20 agosto 2025 a Colonia, in Germania. Dopo la performance inaugurale, il tour internazionale ha annunciato le sue prime tappe europee in Germania, Austria, Paesi Bassi, Francia, Belgio, Regno Unito e Svezia. L’elenco dei concerti attualmente disponibili può essere visualizzato sul sito web di The Witcher in Concert , con ulteriori tappe che verranno annunciate in un secondo momento, inclusi concerti in Nord America e Polonia.

I biglietti per tutti i concerti elencati saranno disponibili dal 24 gennaio, con una prevendita esclusiva il 22 e 23 gennaio per coloro che sono iscritti alla newsletter di The Witcher in Concert . L'elenco completo dei luoghi verrà rivelato nel tempo, con fermate selezionate che vedranno anche il compositore di The Witcher 3: Wild Hunt Marcin Przybylowicz come ospite speciale. “Non posso credere che siano passati dieci anni da quando abbiamo presentato per la prima volta The Witcher 3: Wild Hunt al mondo! La musica è una parte così importante dei nostri giochi e vedere la community rispondere con tale entusiasmo per ciò che abbiamo creato è stato davvero incredibile”, ha affermato il co-compositore della colonna sonora Marcin Przybylowicz . "Da 'le le les' preferito da tutti ai brani che abbiamo utilizzato per sottolineare i momenti più sentiti, ogni singola composizione è stata una gioia da creare e non vedo l'ora di condividerla con persone in tutto il mondo." The Witcher in Concert è creato in collaborazione con GEA Live e RoadCo Entertainment, i produttori di eventi di intrattenimento dal vivo in oltre 40 paesi in tutto il mondo.

10 anni di The Witcher 3: Wild Hunt con The Witcher in concerto - Festeggiamo i 10 anni di The Witcher 3: Wild Hunt con The Witcher in concerto CD PROJEKT RED annuncia con orgoglio una serie di concerti speciali per celebrare il decimo anniversario dell'acclamato The Witcher 3: Wild Hunt. Istantanea: In concomitanza con l'uscita originale del gioco, sono previsti concerti per il decimo anniversario in Polonia e a Boston, Massachusetts, sede del nuovo hub dell'azienda.

The Witcher IV - CD PROJEKT RED ha svelato con orgoglio un primo sguardo a The Witcher IV — il primo gioco della nuova saga di Witcher — ai The Game Awards 2024 di Los Angeles con un trailer cinematografico. Istantanea: Il trailer di quasi sei minuti offre un primo sguardo a Ciri nei panni della protagonista che assume un contratto da witcher in un remoto villaggio terrorizzato per generazioni da un mostro che richiede sacrifici rituali.

The Witcher 3 REDkit è ora disponibile per PC - Sviluppato e implementato da Yigsoft in stretta collaborazione con il team di CD PROJEKT RED, The Witcher 3 REDkit offre una miriade di funzionalità avanzate oltre all'integrazione completa di Steam Workshop, rendendo la pubblicazione e l'utilizzo delle mod facile sia per i creatori che per i giocatori occasionali.