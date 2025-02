Prato, 22enne confessa l'omicidio della madre a Montepiano

David Morganti, 22 anni, sordomuto e con problemi psichiatrici, ha confessato l'omicidio della madre, Anna Viliani, 60 anni, avvenuto nella notte tra il 24 e il 25 febbraio a Montepiano, frazione di Vernio, in provincia di Prato.

Secondo la confessione, Morganti ha accoltellato la madre con numerosi fendenti mentre lei dormiva. Dopo l'omicidio, è rimasto in casa per 11 ore, osservando l'agonia della donna. Prima dell'alba, ha dato fuoco all'abitazione. I vicini, allarmati dal fumo e dall'odore di bruciato, hanno chiamato i vigili del fuoco, che hanno spento rapidamente le fiamme, trovando il corpo senza vita della donna. Morganti è stato arrestato mentre si aggirava in stato confusionale intorno alla casa. Il giovane è attualmente in stato di arresto in una struttura sanitaria, accusato di omicidio volontario, distruzione di cadavere e incendio doloso.

Prato: Giovane di 22 anni uccide la madre a coltellate e incendia la casa a Montepiano - Nella notte di martedì 25 febbraio 2025, a Montepiano, frazione di Vernio in provincia di Prato, un giovane di 22 anni ha ucciso la madre sessantenne con tre coltellate e successivamente ha incendiato la loro abitazione. L'allarme è scattato intorno alle 4 del mattino, quando i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme nella villetta situata nella zona del Lago Fiorenzo.

Prato: confermata la detenzione per l'insegnante che ebbe un figlio dall'allievo - Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha respinto la richiesta di scarcerazione presentata dai legali di una donna pratese di 36 anni, condannata a 6 anni, 5 mesi e 13 giorni per abusi sessuali su un minore. La donna, che impartiva ripetizioni al ragazzo, ha avuto un figlio da lui durante il periodo degli abusi, iniziati quando il giovane aveva meno di 14 anni.

Arrestato volontario a Prato per violenza sessuale su due giovani, una minorenne - A Prato, un volontario di una associazione locale è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale "mediante induzione" su due giovani donne, una delle quali minorenne. L'uomo, secondo le indagini, avrebbe sfruttato le condizioni di vulnerabilità fisica e psicologica delle vittime.