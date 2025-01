Mistero sui soldati nordcoreani in Russia: l'élite di Kim scompare dal fronte

Soldati nordcoreani, addestrati e motivati, sono stati avvistati nella regione russa di Kursk a supporto delle truppe di Vladimir Putin contro l'Ucraina. Questi militari, riconosciuti come un’élite, si distinguono per preparazione ideologica, disciplina e determinazione superiore ai soldati russi. Equipaggiamenti di qualità, istruzioni dettagliate e messaggi motivazionali attribuiti a Kim Jong-un confermano la loro importanza strategica. Nonostante ciò, dopo settimane di assalti intensi, i nordcoreani sono scomparsi dal fronte, lasciando mistero sulla loro attuale posizione e condizioni.

Le truppe di Kim Jong-un si dimostrano più disciplinate e pronte al sacrificio rispetto ai soldati russi, adottando tattiche che prevedono anche atti estremi per evitare la cattura. Portano con sé documenti scritti in coreano e tradotti in russo, contenenti istruzioni operative e resoconti dei combattimenti studiati per migliorare le strategie. Questi materiali, recuperati dai soldati ucraini, testimoniano la loro meticolosità e l’approccio analitico alle operazioni militari.

Nonostante la loro efficienza, l’improvvisa scomparsa dal fronte potrebbe essere legata alle ingenti perdite subite. Secondo le stime, circa 4.000 soldati nordcoreani sarebbero stati uccisi o feriti, mentre due sono stati catturati vivi dalle forze ucraine. Le informazioni fornite da Kiev suggeriscono che i nordcoreani siano temporaneamente ritirati per riorganizzarsi.

Messaggi motivazionali attribuiti al leader nordcoreano, tra cui lettere di ringraziamento e incoraggiamento, evidenziano l'importanza attribuita da Pyongyang a questa missione. Alcuni fogli ritrovati contengono anche accuse implicite ai comandanti russi, accusati di fornire informazioni incomplete sulle posizioni nemiche.

Sul fronte, i nordcoreani dimostrano capacità di adattamento, passando da un'organizzazione di gruppo a formazioni più snelle per contrastare l’efficacia dei droni ucraini. Tra i loro effetti personali sono stati trovati quaderni con versi di canti patriottici e note che sottolineano il loro legame ideologico con la madrepatria. Analisi del DNA sui corpi recuperati sono in corso per confermare la provenienza geografica dei militari.

Russia, mogli dei soldati celebrate come 'vincitrici' della guerra grazie a stipendi e bonus elevati - Le mogli e fidanzate dei soldati russi al fronte nella guerra contro l'Ucraina emergono come protagoniste di un nuovo status sociale, favorito da salari e bonus elevati concessi ai loro mariti. Il conflitto, che dura da quasi tre anni, ha trasformato queste donne in simboli di una nuova élite, celebrate sui social per il benessere acquisito.

Trump ridefinisce la strategia per Russia e Ucraina: più sanzioni, meno armi - Donald Trump prepara la sua strategia sulla guerra tra Russia e Ucraina con una doppia azione politica. Da un lato, l'inasprimento delle sanzioni contro Mosca, dall'altro, una revisione del sostegno militare a Kiev. Scott Bessent, nominato Segretario del Tesoro, ha dichiarato che l'amministrazione Trump sarà pronta a imporre sanzioni più severe, soprattutto contro le grandi compagnie petrolifere russe.

Russia minaccia ritorsioni contro l'Ucraina per uso di missili Usa Atacms - La Russia ha annunciato rappresaglie contro l'Ucraina in risposta a un attacco effettuato con otto missili americani Atacms nella regione di Belgorod. Mosca considera l'impiego di tali armi, capaci di colpire fino a 300 chilometri di distanza, un'importante escalation.