Come Integrare una Cantinetta Vino nel design della tua casa

Il prossimo elemento che entrerà nella tua casa è una cantinetta vino? Per riuscire a conservare al meglio i vini e poter apprezzare delle buone degustazioni anche nell'ambito delle tue mura domestiche, questo è un elettrodomestico importante. Bisogna però ponderare determinati aspetti per integrare al meglio questo elettrodomestico nel design della tua casa. Oltre agli aspetti relativi alla funzionalità e quelli tecnici, anche il design e l'estetica hanno un ruolo fondamentale. Vediamo insieme dei preziosi consigli per poter fare una scelta oculata.

Dove è meglio posizionare la cantinetta?

Il posizionamento è uno degli elementi fondamentali nella scelta di una cantinetta. Bisogna infatti valutare se tu abbia uno spazio limitato per cui in questo caso basterebbe una piccola cantinetta vino compatta da posizionare sotto il piano di lavoro della tua cucina o in un angolo, che è libero. Se opti per un modello a libera installazione potresti dare maggiore carattere a un angolo dedicato alla degustazione.

Oltre allo spazio, uno degli aspetti che devi considerare è il fatto che debba essere pratica da usare, di facile accessibilità e ben visibile. Quest'ultimo aspetto vale soprattutto in caso tu riceva degli ospiti spesso. Se tu fossi un amante sia dei vini bianchi che dei vini rossi, la tua scelta ottimale è una cantinetta vino doppia temperatura: molto utile per conservare queste due tipologie di vino.

Uno sguardo al design e allo stile.

Prima di inserire una cantinetta in un ambiente domestico, bisogna prestare attenzione anche al livello estetico. Hai un ambiente moderno e minimalista ? Per poter creare un effetto di eleganza e pulizia, in continuità con lo stile della tua casa è meglio scegliere dei materiali come l'acciaio inox e il vetro, che nelle loro semplicità si integrano a questa tipologia di stili.

Se invece il tuo ambiente domestico è più caratterizzato da dei dettagli vintage o da un sapore di tipo classico, il calore del legno è lo stile ideale per la tua cantinetta. Dati i numerosi tipi di materiale, ma anche di modelli, che il mercato oggi offre, la cantinetta può diventare un vero e proprio complemento d'arredamento, andandosi ad armonizzare o creando un punto di rottura e diventando elemento decorativo centrale di un arredamento.

Regola di posizionamento: la comodità

Una cantinetta deve essere prima di tutto funzionale. Quando scegli un posizionamento valuta che tu possa accedervi facilmente, tu riesca a prendere le bottiglie, evitando che ci siano degli ostacoli o degli spazi scomodi, che potrebbero darti fastidio durante i movimenti. La porta della cantinetta deve aprirsi comodamente, in modo che tu non debba fare strani giri per raggiungere le tue bottiglie.

Infine, valuta un aspetto di rumorosità. Infatti, un modello silenzioso ti permette di godere delle tue degustazioni o di una tranquilla serata di chiacchierata con i tuoi amici, senza il fastidio del rumore della cantinetta stessa.

La cantinetta vino è un oggetto prezioso per poter conservare i propri vini e poter avere delle ottime degustazioni a casa, da soli o con ospiti. La valutazione del posizionamento resta una delle principali, che devi fare, per scegliere la cantinetta giusta e per poter fare un acquisto oculato, che sia il punto di svolta delle tue serate.

