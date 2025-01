Il conte di Montecristo: anticipazioni e riassunto seconda puntata 20 gennaio 2025

Il conte di Montecristo torna su Rai 1 questa sera, lunedì 20 gennaio, con il secondo appuntamento della serie evento, diretta da Bille August. La trama ruota attorno alla vendetta di Edmond Dantès, interpretato da Sam Claflin, contro coloro che gli hanno rubato venti anni di vita e il suo unico amore. Intrighi, complotti, odio e amore, perdono e speranza si intrecciano nel celebre romanzo di Alexandre Dumas.

La seconda puntata, che comprende il terzo e quarto episodio, racconta del ritorno di Edmond a Marsiglia, dove scopre che suo padre è morto e che Mercedes ha sposato un altro uomo, trasferendosi a Parigi. Disperato, si allea con Jacopo, un contrabbandiere italiano, e insieme salpano per Talamone. Da lì, Edmond arriva sull'isola di Montecristo, dove trova il tesoro che gli permette di trasformarsi nel misterioso conte e pianificare la sua vendetta.

Con l’aiuto di Jacopo, Edmond rintraccia Caderousse, un locandiere che ha assistito al tradimento di Danglars e Fernand. Da questo momento, Caderousse diventa il suo informatore sui tre uomini che lo hanno condannato. Cinque anni dopo, Edmond è ormai il conte di Montecristo e la sua vendetta si fa sempre più concreta. Nel frattempo, a Roma, il conte avvicina Albert d'Morcerf, figlio di Fernand e Mercedes, e organizza il rapimento del ragazzo per guadagnarsi la sua gratitudine. Albert invita così il conte a Parigi, dove Edmond può finalmente incontrare i suoi nemici.

Nel suo incontro con Fernand, Danglars e Villefort, nessuno riconosce il conte come Edmond Dantès, sebbene Mercedes avverta un'improvvisa inquietudine in sua presenza. La vendetta di Edmond si compie quando, durante una cena nella sua villa, rivela la terribile verità su un neonato sepolto vivo, scioccando i suoi nemici e mettendo in moto il destino della loro rovina.

