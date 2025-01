Avanti un altro! 2025: la nuova edizione con Paolo Bonolis e tante novità

La nuova edizione di Avanti un altro! debutta oggi, lunedì 20 gennaio, su Canale 5, con un appuntamento quotidiano alle 18.45. Paolo Bonolis torna alla guida del popolare game show per la quattordicesima stagione, accompagnato come sempre da Luca Laurenti. Ogni puntata vedrà una lunga fila di concorrenti che si sfideranno per conquistare il montepremi, tra risate e momenti di leggerezza.

Quest'anno il "salottino" sarà animato da alcune Miss internazionali, che si alterneranno fino al ritorno di Miss Claudia (Claudia Ruggeri). Il cast include numerosi volti noti, come Laura Cremaschi, Maria Mazza, Franco Pistoni e Giorgia Pianta, mentre non mancheranno i personaggi iconici del programma: Fitness, Horror, XXXL, l’Agente Segreto, il Coreografo, la Bonas Paola Caruso, il Bonus Daniel Nilsson e la Bona Sorte Viviana Vizzini, e la Hostess Greta Cianfano.

Tra le principali novità, spicca la presenza di Flavia Vento, che nel ruolo del 'Vento del mistero' proporrà domande su spiritualità, fenomeni paranormali e misteri come UFO e alieni. Il gioco finale, ormai un cult, vedrà il concorrente impegnato in una sfida al contrario, dove dovrà dare 21 risposte sbagliate per vincere.

