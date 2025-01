DayZ stabilisce una serie di nuovi record

L’iconico Survival Game celebra la crescente popolarità dopo la release dell’espansione DayZ Frostline

Dopo l’uscita di DayZ Frostline dello scorso 15 ottobre, il gioco ha impiegato meno di una settimana per battere una serie di record. Due mesi dopo, grazie al supporto travolgente dei giocatori, Bohemia Interactive è entusiasta di annunciare che alcuni di questi numeri sono stati spinti a livelli ancora più alti!

Dal momento del lancio, DayZ Frostline ha venduto oltre 530.000 unità su tutte le piattaforme, portando una ventata di aria fresca bringing fresh and exciting content to the ever-popular open-world survival experience.

Inoltre, DayZ ha raggiunto livelli notevoli di coinvolgimento dei giocatori, con 938.000 giocatori attivi settimanali e 693.000 giocatori attivi giornalieri. Il gioco ha anche raggiunto un picco di 79.000 giocatori contemporanei su Steam.

Il successo di DayZ Frostline è una testimonianza della passione e della dedizione della community di DayZ e gli sviluppatori sono grati a tutti i sopravvissuti che hanno osato affrontare le sfide di Sakhal. Come sempre, il feedback e l'entusiasmo dei giocatori continuano a plasmare l'evoluzione di DayZ e a ispirare le innovazioni future.

Guardando al futuro, Bohemia Interactive ribadisce il suo costante impegno a supportare DayZ per tutto il 2025. I giocatori possono aspettarsi aggiornamenti e nuove funzionalità entusiasmanti, con ulteriori dettagli che saranno presto svelati nell'imminente articolo “DayZ nel 2025”.

DayZ registra il picco di giocatori - Nonostante abbia recentemente festeggiato il suo 10° anniversario, DayZ, il gioco di sopravvivenza open world di Bohemia Interactive che ha definito il genere, è più popolare che mai. Il gioco sta battendo i record di giocatori su PC, Xbox e PlayStation, dopo il lancio della sua seconda espansione ufficiale - DayZ Frostline.

DayZ Frostline: Il gelo arriva - Bohemia Interactive ha reso disponibile DayZ Frostline, l'attesissima seconda espansione di DayZ. Frostline è pronta a trasformare DayZ, la popolarissima esperienza di sopravvivenza giocata da oltre 1,6 milioni di giocatori su tutte le piattaforme nel corso dell'ultimo mese, permettendo l'esplorazione della gelida mappa Sakhal, con nuovi contenuti che promettono di spingere i giocatori e le loro abilità al limite in un arcipelago vulcanico ghiacciato pieno di pericoli e avventure.

DayZ si fonde con il DLC Livonia per un’esperienza unica - Bohemia Interactive è entusiasta di annunciare che il 27 maggio è in arrivo una significativa evoluzione nel mondo di DayZ, grazie alla fusione del gioco base con il DLC Livonia. Questo ambizioso cambiamento, rilasciato come aggiornamento Redux 1.