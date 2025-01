Imperia, Diano Marina: Uomo deceduto per intossicazione da monossido di carbonio causata da stufa catalitica

Maltempo in Liguria: vento forte e alberi caduti a La Spezia e Imperia - Il maltempo ha colpito la Liguria, con interventi dei vigili del fuoco in tutta la regione a causa del forte vento della scorsa notte. In provincia di La Spezia, i vigili sono intervenuti per numerosi alberi caduti che fortunatamente non hanno provocato danni né feriti.

Imperia: Giovane di 23 anni muore folgorato mentre usa il phon in casa ad Airole - Un tragico incidente domestico ha scosso la comunità di Airole, un piccolo borgo nella Val Roja, in provincia di Imperia. Nella serata di ieri, un giovane di 23 anni è deceduto a causa di una scarica elettrica mentre utilizzava un asciugacapelli nel bagno della sua abitazione situata in via Madonna.

Nautica: presentata oggi la Imperia International Sailing Week 2024 - L’evento è stato fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale ed è sostenuto dal Ministero del Turismo, dalla Fondazione Carige, dalla Regione Liguria e dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria, tutti partner impegnati non solo nella valorizzazione del territorio, ma anche nell'ampliamento dell'offerta turistica e culturale.