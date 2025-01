Australian Open: problemi fisici per Sinner e rete danneggiata fermano il match con Rune

Durante il match degli ottavi di finale degli Australian Open tra Jannik Sinner e Holger Rune, una serie di imprevisti ha segnato la sfida sulla Rod Laver Arena. L'azzurro ha manifestato evidenti problemi fisici dalla metà del secondo set, costringendolo a fermarsi per oltre 10 minuti nel terzo set. Nonostante le difficoltà, Sinner è tornato a giocare, conducendo per 2 set a 1 quando un problema tecnico ha nuovamente interrotto la partita.

Nel quarto set, un servizio di Sinner ha danneggiato il gancio che ancora la rete al terreno di gioco, rendendo necessaria una riparazione d’emergenza. I giocatori sono stati mandati temporaneamente negli spogliatoi mentre il problema veniva risolto.

In precedenza, durante un cambio di campo, Sinner è stato inquadrato dalle telecamere con evidenti segnali di difficoltà fisica, tra cui mani tremanti e difficoltà a gestire la borraccia. È stato necessario l’intervento dei fisioterapisti, che lo hanno assistito per circa 11 minuti. Anche Rune ha accusato problemi fisici durante il match, richiedendo una lunga pausa dopo il terzo set.

La sfida è stata caratterizzata da continui colpi di scena, alternando momenti di alta intensità sportiva a pause forzate dovute a imprevisti fisici e tecnici.

