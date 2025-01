FC 25 celebra la Squadra dell'anno con Zidane

Dopo l'annuncio delle squadre dell'anno (TOTY) maschili e femminili, preparatevi a ricevere nuove ICONE TOTY! Per celebrare l'arrivo delle squadre TOTY, EA SPORTS FC ha in serbo un regalo esclusivo per chi giocherà a FC 25 tra il 17 gennaio 2025 (ore 19:00) e il 14 febbraio 2025*. Accedendo al gioco in questo periodo, riceverete un oggetto Zinedine Zidane TOTY 2002 ICON da 90 OVR non scambiabile. Un omaggio a quell'anno magico in cui Zizou ha conquistato la Champions League al suo debutto come Galáctico del Real Madrid. I membri qualificati dell'FC 25 Club riceveranno inoltre un'esclusiva Evoluzione* che consentirà loro di potenziare l'oggetto fino a raggiungere una valutazione complessiva di 94. Questo premio celebra uno dei momenti più iconici della finale di UEFA Champions League del 2002 contro il Bayer Leverkusen: Zizou si appostò al limite dell'area prima di rispondere a un cross di Roberto Carlos con un tiro al volo di sinistro che è rimasto impresso nella mente dei tifosi del Real e degli appassionati di calcio di tutto il mondo. Un gesto che racchiude l'essenza del suo talento e la sua legacy, la grazia e il controllo, ineguagliabili sul campo, con cui ha guidato la sua squadra alla vittoria.

Gameplay Refresh Update di EA SPORTS FC 25 - Il 16 gennaio 2025 EA SPORTS FC 25 rilascerà il Gameplay Refresh Update, la più significativa revisione del gameplay di metà stagione che EA SPORTS FC abbia mai fatto, con alcune delle richieste più sentite dalla community.Unendo i feedback provenienti da diverse fonti che fanno parte della community, EA SPORTS FC sta apportando più di 50 modifiche ai sistemi di gioco principali come passaggi, tiri, portieri e difese.

EA SPORTS FC 25 | Pitch notes dedicate ai LIVE START POINTS - Segnaliamo le pitch notes dedicate ai Live Start Points, che entreranno più nel dettaglio su come i fan possono interagire con i LSP sia nella Carriera Giocatore che nella Carriera Manager.I Live Start Points sono un nuovo modo di vivere la Carriera Manager e quella Giocatore, che permettono di iniziare il proprio percorso a partire da eventi del mondo reale nei campionati di calcio europei della stagione 2024/2025.

FC 25: Batte ogni record! - L'ENTUSIASMO MONDIALE PER IL CLUB NEI PRIMI 25 GIORNI DAL LANCIO DI EA SPORTS FC 25EA ha svelato quanto i fan sono rimasti coinvolti in EA SPORTS FC 25 a partire dall’early access fino ai primi 25 giorni dal lancio mondiale, avvenuto il 27 settembre.