Bonus colf e badanti 2025: requisiti, importi e procedura per accedere all'agevolazione

Il bonus colf e badanti 2025 è un'agevolazione economica rivolta ai datori di lavoro domestico con l'obiettivo di promuovere l'assunzione regolare di collaboratori domestici e fornire supporto finanziario a chi necessita di assistenza. L'iniziativa, gestita dal fondo Cas.Sa.Colf, si articola in due principali tipologie di incentivi.

Tipologie di incentivi previsti

Rimborso mensile per non autosufficienza: pari a 300 euro al mese, fino a un massimo di 3.600 euro annui. È riservato ai datori di lavoro non autosufficienti, per coprire parte dei costi di una colf o di una badante.

Bonus maternità: contributo una tantum di 300 euro per i datori di lavoro che assumono un sostituto durante il periodo di maternità di una collaboratrice domestica.

Requisiti per accedere al bonus:Per beneficiare del bonus, è necessario rispettare tre requisiti principali:

Iscrizione a Cas.Sa.Colf: il datore di lavoro deve essere registrato al fondo prima dei 60 anni e aver versato almeno un anno di contributi, con una quota minima di 25 euro per trimestre. Certificazione della non autosufficienza: per il rimborso mensile, il datore di lavoro deve dimostrare di non essere autosufficiente attraverso una certificazione medica rilasciata da una commissione designata. Assunzione di un sostituto: per il bonus maternità, è richiesto di documentare l'assunzione di un sostituto per la collaboratrice domestica in congedo.

Procedura di richiesta:Le domande possono essere presentate a partire dal 1° gennaio 2025 tramite il portale MyCassaColf o inviando la documentazione per posta o e-mail. È necessario allegare:

Copia del documento d'identità.

Certificazione medica, se richiesta.

Moduli ufficiali disponibili sul sito Cas.Sa.Colf.

Il fondo esamina le richieste e, in caso di approvazione, eroga l'importo secondo le modalità previste. È possibile monitorare lo stato della domanda tramite l'area riservata MyCassaColf.

Scadenze e avvertenze:Le domande devono essere inoltrate entro l'anno solare. Si consiglia di verificare le tempistiche sul sito ufficiale o di consultare un consulente del lavoro.

Colf e badanti: differenze tra le due figure - La colf si occupa principalmente delle faccende domestiche, come pulizia e gestione della casa. La badante, invece, assiste persone anziane, malate o non autosufficienti, aiutandole nelle attività quotidiane e monitorandone la salute.

