Fariba Tehrani, la madre di Giulia Salemi : diagnosi con la cartella di un altro paziente

L'Isola dei Famosi 2021 è finita tanto tempo fa, ma Fariba Tehrani ha ancora qualche problema di salute. La madre di Giulia Salemi è finita in ospedale per l'ennesima volta e se l'è presa con i tifosi. Rimangono problemi di salute per Fariba Tehrani. La madre dell'influencer persiana ha raccontato ai fan di essere finita in ospedale a causa dei dolori che dopo l'Isola dei Famosi. In Honduras si è rotta due costole, mentre qui in Italia ha avuto molti problemi di stomaco. Proprio per questo Fariba ha deciso di andare in ospedale. Da tempo Tehrani ha di disturbi fisici di diversa natura. Nelle ultime ore, dunque, si è recata all'ospedale di Piacenza per sottoporsi ad accertamenti.

Quando è arrivata in ospedale, è rimasta "stordita" da quello che è successo. Sembra che il personale medico abbia trattato male la madre di Giulia Salemi. Dopo aver "aspettato a lungo", Fariba è stata dimessa senza alcuna diagnosi. Secondo il suo racconto, ha due problemi che la preoccupano: un gonfiore al ventre e un altro alla guancia : “Ho la pancia che si gonfia… non si capisce niente, non si sa cosa può essere. (…) Per quanto riguarda la guancia ha detto (chi l’ha visitata, nd

Fariba è arrabbiata non per la mancata diagnosi, ma per le cure ricevute dai medici dell'ospedale di Piacenza. Sembra infatti che un medico l'abbia visitata, consultando l'anamnesi di un'altra paziente. Tehrani, che ha avvertito il medico dell'errore, ha evitato il peggio : “Ho dimenticato di dirvi che questo dottore stava facendo la diagnosi con la cartella di un altro paziente. Per fortuna mi sono accorta. Ho detto: ‘Guardi che non è mia’. Assurdo. Subito ha cominciato a scrivere cortisone, antibiotici, tachipirina. Io basita. (…) Non mi hanno fatto neanche l’ecografia. Bella roba, era meglio andare in privato”.

