Australian Open: avanzano Bolelli-Vavassori ed Errani-Paolini nel doppio

Prosegue il percorso vincente dell'Italia nel doppio agli Australian Open. A Melbourne, Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno conquistato gli ottavi di finale superando un match equilibrato contro Luciano Darderi e Diego Hidalgo. Dopo un primo turno positivo contro i tedeschi Frantzen e Jebens, i due azzurri si sono imposti in due tie-break con il punteggio di 7-6 (3) 7-6 (4), dimostrando precisione nei momenti decisivi.

Sul fronte femminile, Sara Errani e Jasmine Paolini hanno esordito con una vittoria netta contro Priscilla Hon e Daria Saville, battute con un 6-1 7-5 in poco più di un'ora e mezza di gioco. Le azzurre, teste di serie numero 4 e tra le favorite del torneo, affronteranno ora Andreeva e Shnaider. Queste ultime furono sconfitte nella finale olimpica di Parigi, un precedente che alimenta ottimismo per il prossimo incontro.

L'Italia continua a brillare nel torneo di doppio, mantenendo alte le aspettative per le fasi successive.

Australian Open: Musetti brilla contro Shapovalov, Bronzetti eliminata al secondo turno - Il secondo turno degli Australian Open regala emozioni per il tennis italiano. Lorenzo Musetti ha superato il canadese Denis Shapovalov, numero 56 del mondo, in tre set combattuti con il punteggio di 7-6 (3), 7-6 (6), 6-2. Il tennista italiano ha dimostrato grande solidità mentale, elemento che era mancato in precedenza, come nelle Finals di Coppa Davis a Malaga.

Jasmine Paolini affronta Renata Zarazua al secondo turno degli Australian Open 2025 - Jasmine Paolini ha esordito con una vittoria convincente agli Australian Open 2025, superando la cinese Sijia Wei con il punteggio di 6-0, 6-4. Questo successo le ha garantito l'accesso al secondo turno, dove affronterà la messicana Renata Zarazua, attualmente al 70º posto nel ranking WTA.

Australian Open 2025: Passaro fuori, avanzano Alcaraz, Djokovic e tutti i big - L'Italia saluta una delle sue sorprese agli Australian Open 2025: Francesco Passaro, subentrato a Fabio Fognini, dopo aver eliminato Dimitrov, è stato costretto al ritiro a causa di un problema fisico e ha ceduto al francese Benjamin Bonzi in quattro set (2-6, 4-6, 6-3, 4-6).