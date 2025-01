Scoperta a Pompei: tra i più grandi complessi termali privati in una domus

Un imponente complesso termale privato, situato all'interno di una domus a Pompei, è stato recentemente portato alla luce durante gli scavi nell'insula 10 della Regio IX. Questo complesso termale, annunciato dal direttore del Parco archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, è uno dei più grandi e completi finora scoperti nelle domus pompeiane. La struttura, che include calidarium, tepidarium, frigidarium e spogliatoio, poteva accogliere fino a trenta persone, come suggeriscono le panchine nel spogliatoio. Accanto alle terme si trova un salone per banchetti che richiama le descrizioni nel Satyricon di Gaio Petronio Arbitro, dove il ricco liberto Trimalcione organizza una sontuosa cena.

Il collegamento diretto tra le terme e il salone conviviale rivela l'importanza sociale di questi spazi: erano luoghi non solo di relax, ma anche di affermazione del proprio status, dove si celebravano banchetti per ottenere consensi elettorali o promuovere alleanze familiari. La sala fredda, circondata da un peristilio con una grande vasca al centro, e le decorazioni di II e III stile, conferiscono al complesso un'atmosfera di cultura e grecità, accentuata dalle pitture che rappresentano scene atletiche e mitologiche.

Questa domus, che si estendeva nella parte sud dell'insula, apparteneva probabilmente a un membro dell'élite locale, la cui volontà di creare uno spazio di grande impatto sociale è evidente. L'uso di tecniche di scavo innovative ha permesso di preservare il colonnato originale, che rimarrà in situ fino a un futuro restauro. Il sito offre una rara opportunità di esplorare la vita quotidiana e le pratiche sociali a Pompei negli ultimi decenni prima dell'eruzione del 79 d.C., illuminando il ruolo delle terme e dei banchetti come elementi chiave della cultura pompeiana.

