Exoborne Playtest Announcement Trailer

Sharkmob ha annunciato oggi l’imminente playtest per il tactical shooter a estrazione Exoborne. Questa fase di test offrirà ai giocatori di tutto il mondo This test phase offers players worldwide an exclusive chance to dive into Colton County—a region ravaged by deadly forces of nature, creating a unique playground for intense PvPvE combat.

Trailer - https://www.youtube.com/watch?v=3GZwprbl0ik

In Exoborne, i giocatori assumono il ruolo di Reborn, sopravvissuti speciali dotati di potenti Exo-Rig. Sono invitati a scegliere il loro approccio tattico personalizzando i loro Rig e adattando il loro loadout allo stile di gioco che preferiscono. I sopravvissuti dovranno affrontare rischi elevati alla ricerca di ricompense maggiori, combattendo contro altri giocatori, fazioni in guerra e le implacabili forze della natura. Con il trailer di oggi, Tar, il misterioso leader dei Reborn, invita i giocatori a riprendere la lotta contro Rebirth e ad affrontare ancora una volta la minaccia per la sopravvivenza dell'umanità.

Unitevi alla lotta con Tar e iscrivetevi ora al prossimo playtest di Exoborne.

Il playtest durerà dal 12 al 17 febbraio 2025 e sarà disponibile via Steam per i giocatori PC. I giocatori desiderosi di partecipare possono iscriversi alla pagina ufficiale del gioco su Steam (https://store.steampowered.com/app/2705130/Exoborne/) per avere la possibilità di ottenere una chiave per la fase di test.

Il playtest di Exoborne partirà il 12 febbraio alle 14:00 CET e terminerà il 17 febbraio, sempre alle 14:00 CET.

“Da tempo conduciamo test chiusi sia online che in studio”, afferma Brynley Gibson, produttore esecutivo. “Ma questo è il nostro primo test su larga scala ed è una tappa incredibilmente emozionante per noi. Entrare in questa fase di collaborazione aperta con la community ci rende ansiosi di raccogliere preziose intuizioni e feedback che ci porteranno a elevare il gioco verso nuove vette”.

Un mondo distrutto dalla furia della natura

Exoborne proietta i giocatori in un mondo ostile, devastato dalla forza implacabile della natura. Tra i pochi sopravvissuti ci sono i Reborn, ex seguaci del Progetto Rebirth, ora ribelli che combattono per la verità e la giustizia.

Nei panni di un Reborn, il giocatore combatterà per le scarse risorse in una terra afflitta da fenomeni meteorologici estremi, fazioni nemiche disoneste e pericoli in agguato a ogni angolo. In questo mondo infido, la minaccia più grande può venire dall'interno, perché la lotta per la sopravvivenza mette tutti contro gli altri: non ci si può fidare di nessuno, perché gli altri giocatori cercheranno di prevalere gli uni sugli altri.

Exo-Rig: Strumenti per la sopravvivenza e armi tattiche

I Reborn brandiscono potenti Exo-Rig, strumenti versatili di sopravvivenza e combattimento che possono essere personalizzati in base agli obiettivi e alle missioni individuali. Dalle tempeste mortali alle forze della natura in battaglia, i giocatori possono adattare i loro Exo-Rig per sopravvivere, migliorare i movimenti e dominare tatticamente il campo di battaglia.

Con un gameplay ad alta tensione e una miscela dinamica di elementi PvPvE, Exoborne sfida i giocatori a definire strategie, adattarsi e prosperare in un mondo che non perdona il minimo errore.

Principali caratteristiche:

Le forze della natura si scontrano con il caos elementale in un mondo in cui cambiano costantemente le condizioni.

si scontrano con il caos elementale in un mondo in cui cambiano costantemente le condizioni. Gli Exo-Rig sbloccano potenti abilità che non solo migliorano il movimento verticale, ma anche i poteri grezzi della natura a vantaggio del giocatore, se scelti con saggezza.

sbloccano potenti abilità che non solo migliorano il movimento verticale, ma anche i poteri grezzi della natura a vantaggio del giocatore, se scelti con saggezza. La verticalità è fondamentale in un mondo capovolto, che consente nuove esperienze di esplorazione e combattimento

è fondamentale in un mondo capovolto, che consente nuove esperienze di esplorazione e combattimento Il crafting e la personalizzazione consentono ai giocatori di sopravvivere a modo loro, sbloccando nuovi equipaggiamenti e attrezzature man mano che avanzano nel mondo di Exoborne.

consentono ai giocatori di sopravvivere a modo loro, sbloccando nuovi equipaggiamenti e attrezzature man mano che avanzano nel mondo di Exoborne. Gli eventi e le missioni pubbliche aumentano la posta in gioco e le opportunità, consentendo ai giocatori di scegliere la propria sfida.

aumentano la posta in gioco e le opportunità, consentendo ai giocatori di scegliere la propria sfida. Il gameplay di estrazione intensifica il brivido e raggiunge l'apice alla fine della sessione di gioco: rischiare tutto o aspettare un'occasione migliore: la scelta sta a voi.

intensifica il brivido e raggiunge l'apice alla fine della sessione di gioco: rischiare tutto o aspettare un'occasione migliore: la scelta sta a voi. Un'avvincente storia in evoluzione crea le premesse per futuri aggiornamenti dei contenuti e porta con se misteri da scoprire.

