IL CARNEVALE 2025 SARÀ SUPER-SONICO

GRAZIE AI COSTUMI RUBIES ISPIRATI AI FILM DEL MOMENTO:SONIC 3 E CAPTAIN AMERICADa Sonic, l’amato riccio blu dei videogiochi, al leggendario Captain America, fino ai costumi inclusivi della linea adaptive: ecco tutte le proposte per festeggiare il Carnevale in grande stile e trasformarsi negli eroi del momento.

Manca poco al Carnevale, la festività più amata dai bambini, che permette di viaggiare con la fantasia fingendosi principi e principesse o gli eroi dei propri film preferiti. Un’occasione unica per esprimere creatività e immergersi in un mondo di colori e storie: lo sa bene Rubies, leader mondiale dei costumi e dei travestimenti per eventi speciali e occasioni di ogni tipo, che anche quest’anno offre una straordinaria selezione di tute e accessori spettacolari, adatti a ogni gusto ed esigenza, per vivere un Carnevale “super-sonico”.Adulti e bambini, infatti, potranno trasformarsi nei protagonisti di Sonic 3: Il film, nuovo capitolo della serie live-action dedicata all’amatissimo riccio blu nato dal mondo dei videogiochi e poi approdato anche sul grande schermo, che a gennaio ha infiammato gli animi di tantissimi ragazzi e ragazze, registrando un enorme successo al botteghino. Bambini e adulti nostalgici – che magari hanno giocato ai videogame durante l’infanzia – potranno quindi vestire i panni dello scattante Sonic, dell’ingegnosa volpe Tails o dell’impetuoso echidna Knuckles, grazie a costumi che riproducono nei minimi dettagli questi look iconici. Tutte le linee sono progettate per far sentire chi le indossa parte integrante di quell’universo fatto di velocità e avventure di ogni tipo, l’ideale per rivivere le emozioni del film o inventare nuove storie.E non finisce qui! Tra poco sarà anche la volta dell’attesissimo Captain America: Brave New World, un successo già annunciato. Per i veri fan della Marvel che non vedono l’ora di assistere al ritorno al cinema del primo Avenger una linea di tute, maschere e accessori che permettono di impersonare il Capitano dal cuore d’oro e dal coraggio ineguagliabile, per sentirsi veri supereroi almeno per un giorno. La cura nei dettagli è straordinaria: dallo scudo a stelle e strisce, fedele replica dell’originale, fino ai materiali resistenti e comodi che rendono ogni costume perfetto per le feste in maschera. Sentirsi un supereroe in carne ed ossa non è mai stato così semplice e avvincente.

I costumi non sono solo belli da vedere, ma anche estremamente pratici: sono, infatti, realizzati in tessuti caldi, ma non ingombranti, per permettere ai più piccoli di muoversi in libertà e giocare insieme ai propri genitori, che potranno travestirsi anche loro da eroi grazie ai costumi per adulti. E visto che le feste sono anche un momento di comunità e condivisione, per non lasciare nessuno senza costume Rubies ha ideato l’inclusiva linea adaptive, dotata di maggiore vestibilità e fatta per essere indossata anche da seduti, così da venire incontro alle esigenze di ragazzi e ragazze con disabilità.I costumi Rubies sono tutto ciò che serve per passare un Carnevale da sogno e rendere memorabili i primi festeggiamenti dei piccoli, creando ricordi di famiglia indelebili. Non resta altro che indossare il proprio costume e partire verso l’avventura!

Roma - nuovo incendio a Monte Carnevale - Ancora fiamme in via di Monte Carnevale a Roma dopo gli interventi per roghi nella stessa zona avvenuti nei giorni scorsi Attualità - Ancora fiamme in via di Monte Carnevale a Roma dopo gli interventi per roghi nella stessa zona avvenuti nei giorni scorsi.

FESTEGGIA IL CARNEVALE CON CITTÁ DEL SOLE -

CON RUBIE'S TUTTA LA FAMIGLIA FESTEGGIA IL CARNEVALE -