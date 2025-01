Gameplay Refresh Update di EA SPORTS FC 25

Il 16 gennaio 2025 EA SPORTS FC 25 rilascerà il Gameplay Refresh Update, la più significativa revisione del gameplay di metà stagione che EA SPORTS FC abbia mai fatto, con alcune delle richieste più sentite dalla community. Unendo i feedback provenienti da diverse fonti che fanno parte della community, EA SPORTS FC sta apportando più di 50 modifiche ai sistemi di gioco principali come passaggi, tiri, portieri e difese. Un elenco completo dei cambiamenti è disponibile nelle pitch notes (https://www.ea.com/games/ea-sports-fc/fc-25/news/fc-25-pitch-notes-gameplay-refresh-update), che descrivono in modo dettagliato le modifiche più importanti che i giocatori possono aspettarsi per migliorare la loro esperienza di gioco in EA SPORTS FC 25. Dopo l'aggiornamento, i giocatori sono invitati a sintonizzarsi sul canale Twitch di EA SPORTS FC venerdì 17 gennaio alle 9:00 AM PST (18:00) per assistere a una spiegazione della revisione del gameplay con i Gameplay Producer Kantcho Doskov e Rory Hilson.

EA SPORTS FC 25 | Pitch notes dedicate ai LIVE START POINTS - Segnaliamo le pitch notes dedicate ai Live Start Points, che entreranno più nel dettaglio su come i fan possono interagire con i LSP sia nella Carriera Giocatore che nella Carriera Manager.I Live Start Points sono un nuovo modo di vivere la Carriera Manager e quella Giocatore, che permettono di iniziare il proprio percorso a partire da eventi del mondo reale nei campionati di calcio europei della stagione 2024/2025.

Al VIA IL FUTURO DEL FANDOM CALCISTICO CON EA SPORTS FC 25 - EA SPORTS FC™ 25 porta nuove modalità social di gioco con Rush, rinnova le basi tattiche con FC IQ e il calcio femminile arriva per la prima volta nella modalità Carriera Oggi, Electronic Arts invita i giocatori di tutto il mondo a sperimentare le innovazioni del gameplay e nuove esperienze social attraverso FC IQ e Rush con EA SPORTS FC™ 25, disponibile ora per PlayStation®5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch™.

EA SPORTS FC 25 Recensione - Oggi vi parlo di EA SPORTS FC 25. La serie si presenta con l'ambizione di ridefinire l'esperienza calcistica videoludica. Questo nuovo capitolo promette di offrire un gameplay più realistico e coinvolgente, grazie a una serie di innovazioni che riguardano sia la meccanica di gioco che la presentazione visiva.