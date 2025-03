EA SPORTS FC 25 FESTEGGIA I 16 ANNI DI FOOTBALL ULTIMATE TEAM

Il compleanno di Football Ultimate Team porta con sé oggetti e potenziamenti per giocatori a 5 stelle, una selezione di Icone appartenenti alla sezione fantasy e il debutto di nuovi Eroi in onore della ricorrenza dedicata a FUT.

Iniziano oggi le due settimane di festeggiamenti per il compleanno di Football Ultimate Team (FUT) in EA SPORTS FC 25, con l'introduzione di potenziamenti a 5 Stelle per le Skill Moves ed il Piede Debole, una selezione di Icone preferite dai fan negli anni precedenti appartenenti alla sezione fantasy e il debutto degli Eroi in versione FUT Birthday.

Partecipate alla festa durante lo Stream FC Direct FUT Birthday Celebration su Twitch, in diretta ora, e unitevi all'attaccante del Liverpool FC Diogo Jota, che presenta la squadra completa del Team 1 del FUT Birthday per mettere in risalto gli oggetti più recenti della campagna, insieme a diversi giveaway, oltre a vedere le sue reaction relative alle squadre e ai gol della community FUT!

Durante lo streaming, Diogo esaminerà e darà la sua opinione anche sulle Squadre della Community FUT presentate durante la settimana, mostrando alcuni dei migliori gol della community che hanno segnato il cammino di FC 25 fino ad ora. Vedrete inoltre una sezione di gameplay con l'intera squadra del Team 1 dei FUT Birthday! I festeggiamenti non si fermano qui: la celebrazione continuerà per tutta la community di EA SPORTS FC durante la settimana; i creators presenteranno diversi giveaway a 5 stelle e creeranno contenuti che diffonderanno l'amore e le celebrazioni a livello internazionale.

Per dare il via ai festeggiamenti, il Team 1 del FUT Birthday sarà disponibile a partire da oggi in EA SPORTS FC 25. Con il proseguimento dei festeggiamenti nella settimana successiva, verranno svelati altri gadget, sorprese e oggetti.

Team 1 del FUT Birthday

Serhou Guirassy

Marco Grüll

Chloe Kelly

Selma Bacha

Lena Oberdorf

Antoine Griezmann

Isco

Jude Bellingham

Adrien Rabiot

Wilfried Singo

Rúben Neves

Moussa Diaby

Jhon Durán

Trent Alexander-Arnold

Erling Haaland

Rúben Dias

Nicolas Jackson

Alejandro Garnacho

Nicolas Raskin

Jota

Pepe Reina

Stanislav Lobotka

Rafael Leão

Marcus Thuram

Aitana Bonmatí

Salma Paralluelo

Sophia WIlson

Emily Sams

Kai Havertz

