Australian Open: Musetti brilla contro Shapovalov, Bronzetti eliminata al secondo turno

Il secondo turno degli Australian Open regala emozioni per il tennis italiano. Lorenzo Musetti ha superato il canadese Denis Shapovalov, numero 56 del mondo, in tre set combattuti con il punteggio di 7-6 (3), 7-6 (6), 6-2. Il tennista italiano ha dimostrato grande solidità mentale, elemento che era mancato in precedenza, come nelle Finals di Coppa Davis a Malaga. Ora Musetti affronterà Ben Shelton, numero 21 del ranking ATP, che ha eliminato Pablo Carreno Busta, uno dei nomi più attesi del torneo.

Nel tabellone maschile avanzano anche Taylor Fritz, numero quattro del mondo, e Alex De Minaur, ottavo nel ranking, con vittorie agevoli rispettivamente su Cristian Garin e Tristan Boyer. Gael Monfils e il giovane talento Alex Michelsen superano il turno, mentre Hubert Hurkacz viene eliminato da Miomir Kecmanovic.

Nel torneo femminile, Lucia Bronzetti si ferma al secondo turno. Dopo il successo su Victoria Azarenka, l’azzurra è stata sconfitta dalla rumena Jaqueline Cristian in due set con un doppio 7-5. Prosegue il cammino di Iga Swiatek, numero due del mondo, che ha dominato Rebecca Sramkova 6-0, 6-2. Avanzano anche Ons Jabeur, Emma Raducanu, Elena Rybakina ed Elina Svitolina, tutte autrici di prestazioni convincenti.

