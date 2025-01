Milano, coppia aggredita fuori da una discoteca: 19enne abusata, arrestato un uomo

Una coppia di giovani è stata aggredita sabato scorso a Milano da un gruppo di circa dieci persone. L'episodio è avvenuto nel parcheggio adiacente alla discoteca Alcatraz, in via Valtellina. Il gruppo ha inizialmente tentato di rapinare i due giovani, per poi accerchiare la ragazza, una studentessa di 19 anni, e abusare di lei. Il personale della sicurezza del locale è intervenuto prontamente, riuscendo a fermare uno degli aggressori, un uomo di 36 anni di origine egiziana residente nella provincia di Bergamo. L'uomo è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di violenza sessuale e rapina ed è attualmente detenuto nel carcere di San Vittore. Le forze dell'ordine stanno proseguendo le indagini per identificare e arrestare gli altri membri del gruppo coinvolti nell'aggressione.

Le Iene: Matteo Viviani salva una coppia accerchiata da tre aggressori in pieno centro a Milano - Un normale giro in moto si è trasformato in un episodio di cronaca per Matteo Viviani, inviato de Le Iene. Domenica sera, nella zona del Duomo di Milano, l'uomo è intervenuto per sventare una rapina ai danni di due giovani, accerchiati da tre individui che tentavano di derubarli.

Milano, incendio in azienda di solventi a Rho: tre operai feriti e area sotto sequestro - È terminato l'intervento dei vigili del fuoco a Rho, dove dalle due di questa notte hanno lavorato per domare un incendio scoppiato presso la Itelyum, azienda specializzata nel confezionamento di solventi organici situata in via Sesia 12. L'incendio è stato causato dall'esplosione di un fusto contenitore durante la fase di carica, provocando il ferimento di tre operai.

Marco Borriello avvistato con Eleonora Preziosi: possibile nuova coppia a Milano - Marco Borriello, ex attaccante di squadre come Milan, Roma e Juventus, è stato recentemente avvistato a Milano in compagnia di Eleonora Preziosi, figlia di Enrico Preziosi, ex presidente del Genoa e noto imprenditore nel settore dei giocattoli. Le immagini, pubblicate dal settimanale "Chi", mostrano i due mentre passeggiano per le vie del centro, scambiandosi gesti affettuosi che suggeriscono una relazione più profonda di una semplice amicizia.