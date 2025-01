Tregua a Gaza: accordo sul cessate il fuoco e scambio di ostaggi

Israele e Hamas hanno concordato un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, con uno scambio di ostaggi e detenuti palestinesi. L’accordo, articolato in tre fasi, dovrebbe iniziare domenica 19 gennaio, sebbene alcuni dettagli e tempistiche restino incerti. Oggi il governo israeliano dovrebbe approvarlo formalmente. Tuttavia, il primo ministro Benjamin Netanyahu non rilascerà dichiarazioni fino alla definizione completa dei termini.

In seguito all'annuncio dell’intesa, residenti e autorità locali hanno riferito di attacchi intensificati da parte israeliana, con decine di vittime. Khalil al-Hayya, leader ad interim di Hamas, ha dichiarato che l'accordo rappresenta una sconfitta per Israele, sottolineando come gli obiettivi dichiarati e nascosti dell'occupazione non siano stati raggiunti.

Nella prima fase dell’accordo, Hamas dovrebbe liberare due cittadini americani, Sagui Dekel-Chen e Keith Siegel, detenuti dalla scorsa offensiva del 2023. Altri ostaggi liberati comprenderanno donne, bambini, anziani e feriti. Intanto, nuovi raid israeliani hanno provocato altre vittime a Gaza: almeno nove persone sono state uccise, secondo fonti locali.

Fonti governative israeliane accusano Hamas di tentare di modificare i termini dell'accordo, cercando di influenzare la lista dei detenuti palestinesi da rilasciare. Netanyahu ha chiesto al team negoziale di respingere tali richieste.

Israele e Hamas raggiungono accordo per cessate il fuoco a Gaza - Israele e Hamas hanno accettato un accordo per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, come annunciato oggi, mercoledì 15 gennaio, dal ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, durante una conferenza stampa a Doha. L'accordo, mediato attraverso negoziati indiretti, entrerà in vigore da domenica 19 gennaio e prevede il rilascio di 33 ostaggi da parte di Hamas in cambio della liberazione di centinaia di prigionieri palestinesi.

Gaza, trattative per la tregua: Hamas invia lista ostaggi agli egiziani, escalation militare di Israele in Siria - Continuano le trattative per una tregua nel conflitto tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza. Secondo quanto riportato dal giornale Al-Araby Al-Jadeed e ripreso dal Jerusalem Post, Hamas ha fornito ai mediatori egiziani un primo elenco di ostaggi che potrebbero essere inclusi in un accordo di scambio.

Israele respinge il rapporto di Amnesty International sulle accuse di genocidio a Gaza - Israele ha definito "inventato" il rapporto di Amnesty International che accusa il paese di genocidio contro i palestinesi nella Striscia di Gaza. Il ministero degli Esteri israeliano ha bollato l’organizzazione come "deplorevole e fanatica", sostenendo che il documento sia "completamente falso e basato su menzogne".