Aloft – Early Access Launch Trailer

Solcate i cieli e trasformate le isole galleggianti nelle vostre astronavi personali in co-op fino a 8 giocatori

Funcom e Astrolabe Interactive Inc. sono entusiasti di annunciare che Aloft è entrato in Early Access. Il gioco di sopravvivenza sandbox, al prezzo di 24,99€, consente di ripristinare gli ecosistemi di un mondo in frantumi, da soli o in gruppi di massimo 8 persone, sfruttando il vento ed esplorando i cieli con le proprie astronavi personali, costruite su intere isole galleggianti.

Puntate lo sguardo verso il cielo con il trailer di lancio di oggi:

https://www.youtube.com/watch?v=Tq8yIjZMpn4

Il mondo di Aloft è fatto di isole galleggianti plasmate dal vento. Volate tra di esse con il vostro aliante personalizzabile, raccogliendo risorse e scoprendo antiche tecnologie. Trasformate qualsiasi isola nella vostra casa tra le nuvole e sfruttate il vento con vele e timoni realizzati ad arte. Coltivate, cucinate, curate gli animali e ripristinate l'equilibrio della natura combattendo la corruzione dilagante.

Aloft ha già attirato attenzioni, lodi e feedback positivi della community attraverso varie demo di successo, che includevano il primo bioma del gioco, con alcuni giocatori della demo che hanno addirittura superato le cento ore di costruzione e decorazione della loro casa ideale nel cielo. Con il lancio odierno dell'Accesso Anticipato, il gioco è cresciuto fino a comprendere tre biomi completi, destinati ad espandersi ulteriormente nel corso del periodo di Accesso Anticipato.

Creatività e comunità sono al centro di Aloft. Le astronavi costruite dai giocatori possono essere condivise direttamente sul Workshop di Steam e si può persino portare con sé l'intera astronave quando ci si unisce alla partita di un amico, rendendo possibile la creazione di un intero villaggio mobile di otto astronavi in cooperativa.

La roadmap dell'Accesso Anticipato evidenzia le principali funzionalità previste per i futuri aggiornamenti. Gli aggiornamenti iniziali si concentreranno sulla risoluzione rapida di eventuali bug che si presenteranno al momento del lancio, dopodiché il team passerà a espandere il gioco con miglioramenti della qualità della vita e nuove funzionalità. Questa tabella di marcia flessibile consente di modificare le priorità in base soprattutto al feedback della community.

Aloft entrerà in Early Access il 15 gennaio - Aloft, gioco co-op sandbox survival ambientato in un mondo di isole fluttuanti, entrerà in Early Access il 15 gennaio 2025. Come una delle demo più giocate durante la Steam Next Fest di giugno, e grazie alle oltre 300.000 aggiunte in wishlist, Aloft è pronto a librarsi in volo.