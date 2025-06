Nuovo aggiornamento Puzzles & Pyrologics di Aloft

Oggi, lo sviluppatore Astrolabe® Interactive e il publisher Funcom hanno lanciato il secondo grande aggiornamento di Aloft®, intitolato Puzzles & Pyrologics, accompagnato da uno sconto del 20% valido fino al 10 luglio. Con questo aggiornamento, il rilassante gioco cooperativo sandbox di sopravvivenza amplia la varietà delle sue isole fluttuanti grazie al nuovo sistema di enigmi e porta la creatività dei giocatori a un livello superiore. Fate divampare la vostra immaginazione con il nuovo trailer.

L’aggiornamento Puzzles & Pyrologics riempie il cielo di enigmi da risolvere e mette nelle mani dei giocatori il potere di crearne di propri. Gli enigmi possono essere scoperti sotto forma di sfide singole sparse su qualsiasi isola, oppure affrontati sulle nuove Wonder Islands, grandi isole progettate a mano con una storia da raccontare e pezzi Pyrologic da esplorare e disegnare.

Con la nuova risorsa Emberstone, i giocatori possono costruire i propri enigmi utilizzando botole, pareti rotanti, piastre a pressione, leve, timer e molti altri ingegnosi congegni.L’interazione tra questi elementi può essere facilmente progettata sulla lavagna Pyrologic

Insieme a miglioramenti alle animazioni di combattimento, al bilanciamento dei nemici e all’introduzione di nuove impostazioni di difficoltà, sono stati aggiunti anche nuovi oggetti richiesti dalla community, come la corda elastica personalizzabile e diversi pezzi da costruzione a triangolo equilatero. I giocatori potranno inoltre divertirsi con il nuovo mulino a vento verticale, in grado di catturare il vento da qualsiasi direzione.

La community continua a essere un pilastro fondamentale di Aloft, e questo aggiornamento non fa eccezione. Dopo le straordinarie creazioni inviate in occasione del recente Island Creator Contest organizzato su Discord, alcune delle migliori sono state selezionate e aggiunte al gioco, pronte per essere scoperte dai giocatori.

Come i venti nel cielo, Astrolabe è in costante movimento: sbirciate attraverso il cannocchiale per vedere cosa vi aspetta.

Nuova generazione di mondi, un sistema migliorato che getterà le basi per gli aggiornamenti futuriMiglioramenti alla navigazione e alle corsie del ventoRinnovamento del sistema di progressioneAlberi della vita legati al ripristino dell'ecosistemaNuovi livelli di nemici e corruzioneNuovi strumenti e armiNuove opzioni di decorazioneSistema di ricompense e personalizzazione del personaggio

L’update Puzzles & Pyrologics è ora disponibile. Fino al 10 luglio, potrete acquistare Aloft con il 20% di sconto nell'ambito dei saldi estivi di Steam.