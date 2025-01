Ragusa ,scooter fugge all’alt della Polizia e si schianta: 15enne gravissimo a Vittoria

A Vittoria, in provincia di Ragusa, un 15enne è rimasto gravemente ferito dopo essersi schiantato con lo scooter contro un’auto. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, quando il giovane, insieme a un altro ragazzo, non si è fermato all’alt intimato dalla Polizia durante un controllo. Entrambi procedevano su una ruota, destando l’attenzione degli agenti che hanno attivato i dispositivi sonori per fermarli.

Il conducente dello scooter ha tentato la fuga, percorrendo a tutta velocità strade cittadine, spesso contromano, mettendo a rischio la sicurezza di automobilisti e pedoni. La corsa è terminata con un violento impatto contro un’auto all’incrocio tra via Alessandria e via Giacomo Leopardi.

Poco prima dello schianto, i giovani hanno lanciato una pistola a terra, successivamente recuperata dagli agenti. L’arma, risultata una pistola a salve priva di tappo rosso e con caricatore vuoto, riproduceva fedelmente una pistola semi-automatica in uso alle forze dell’ordine. Gli agenti, fermandosi per recuperare l’arma, hanno udito il boato dello scontro avvenuto a circa 200 metri di distanza.

Il 15enne, in condizioni critiche, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Marco di Catania, dove è ricoverato con prognosi riservata. Dagli accertamenti è emerso che lo scooter era privo di assicurazione e che il ragazzo non aveva la patente. Le immagini dei sistemi di videosorveglianza hanno confermato che l’impatto è avvenuto autonomamente, senza un diretto coinvolgimento degli agenti nel momento dello schianto.

