Incidente mortale a Muro Lucano: imprenditore edile perde la vita in cantiere

Tragedia sul lavoro a Muro Lucano, in provincia di Potenza, dove un imprenditore edile di 44 anni ha perso la vita in un cantiere destinato alla ristrutturazione di un immobile privato. L'uomo, residente nella zona, stava operando vicino a una betoniera quando, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe rimasto incastrato nella tramoggia.

I soccorsi del 118 sono stati immediati, ma purtroppo inutili. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, che stanno conducendo indagini per accertare la dinamica dell'incidente, e i vigili del fuoco per supportare le operazioni.

