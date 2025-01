Recensione Logitech MX Keys S

La tastiera Logitech MX Keys S è l'incarnazione di ciò che si può definire una tastiera di lusso per l'utenza professionale e per gli appassionati di tecnologia. Dal momento in cui viene estratta dalla sua confezione, si percepisce l'attenzione al dettaglio che Logitech ha dedicato a questo prodotto.

Design e Costruzione

Il primo aspetto che colpisce è la costruzione solida e raffinata. Il telaio è in metallo spazzolato, che non solo contribuisce alla durabilità ma aggiunge un tocco di eleganza che si integra perfettamente in qualsiasi setup da scrivania. Le dimensioni sono compatte ma non sacrificano l'ergonomia, con una larghezza che permette di mantenere il mouse a portata di mano anche su scrivanie ristrette.

Digitazione e Retroilluminazione

La vera stella dello spettacolo è l'esperienza di digitazione. I tasti sono realizzati con un materiale opaco e piacevole al tatto, che garantisce una presa sicura anche quando le mani sono un po' umide. Il profilo concavo di ogni tasto è stato progettato per adattarsi alla forma naturale delle dita, riducendo l'affaticamento e aumentando la precisione. La corsa dei tasti è corta, circa 1,8 mm, ma con un feedback tattile che rende ogni pressione soddisfacente. Questo tipo di meccanismo è ideale per chi batte a macchina velocemente, riducendo la sensazione di "rimbalzo" che si può avere con tastiere meno sofisticate.

La retroilluminazione è uno dei punti forti della MX Keys S. La luminosità si regola automaticamente grazie ai sensori di prossimità che rilevano quando le mani si avvicinano alla tastiera. Questa funzione non solo è comoda, ma anche pratica per risparmiare batteria; in pratica, la tastiera brilla solo quando serve. La luce emessa è uniforme e bianca, con un'intensità che si adatta alla luce ambientale, evitando di abbagliare l'utente al buio o di essere troppo debole in un ambiente luminoso.

Connettività e Batteria

La flessibilità di connessione è un altro vantaggio significativo. La tastiera può essere collegata a tre dispositivi contemporaneamente, e passare da uno all'altro è semplice come premere un tasto. Utilizza il Bluetooth per connettersi a una vasta gamma di dispositivi o il ricevitore USB Logi Bolt per una connessione più stabile, soprattutto in ambienti dove il segnale wireless potrebbe essere congestionato. La durata della batteria è impressionante, con una capacità che permette fino a 10 giorni di uso con la retroilluminazione attiva o fino a 5 mesi con la retroilluminazione disattivata. La ricarica avviene tramite una porta USB-C, che è un ulteriore segno dell'approccio moderno di Logitech a questo prodotto.

Ergonomia

Sebbene la tastiera non includa un poggiapolsi integrato, l'angolazione naturale della tastiera aiuta a mantenere una postura corretta dei polsi. Per chi lavora lunghe ore, potrebbero essere necessari accessori supplementari per il comfort ergonomico, ma la MX Keys S fa la sua parte per rendere la digitazione il più confortevole possibile.

Software e Personalizzazione

Con il software Logitech Options+, è possibile personalizzare i tasti per eseguire comandi specifici o macro, aumentando ulteriormente la produttività. Questo livello di personalizzazione può essere particolarmente utile per chi utilizza software specifici per lavoro o creatività.

Conclusioni

La MX Keys S si distingue non solo per le sue caratteristiche tecniche ma anche per l'esperienza utente complessiva. È una tastiera che non solo funziona bene ma si sente e si vede bene. Il prezzo riflette la qualità, ma per chi ne ha bisogno, rappresenta un investimento in comfort e produttività a lungo termine. Tuttavia, per chi cerca un poggiapolsi o funzionalità meccaniche, potrebbe essere necessario considerare anche accessori o alternative. In sintesi, chi cerca una tastiera di alta qualità che combini stile, funzionalità e comfort, la Logitech MX Keys S è una scelta eccellente. Prodotto super consigliato!

Voto finale 9/10

Pro

Qualità Costruttiva

Esperienza di Digitazione

Retroilluminazione Intelligente

Connettività Versatile

Durata della Batteria

Personalizzazione

Design Ergonomico

Contro

Poggiapolsi Assente

Prezzo un po' alto

Lati non Retroilluminati

