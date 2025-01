Chi è Simone Montedoro: l'attore di 'Don Matteo' ospite a La Volta Buona su Rai 1

Simone Montedoro, noto per il ruolo del Capitano Giulio Tommasi nella serie Don Matteo, sarà ospite oggi, 15 gennaio, a La Volta Buona, il talk show di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. L'attore è attualmente impegnato a teatro con la commedia Il Padel Nostro, scritta e diretta da Danilo De Santis.

Nato nel 1973, Montedoro ha iniziato la carriera nel mondo dello spettacolo come attore di fotoromanzi. Alla fine degli anni ’90, ha fatto i primi passi nel teatro e in alcuni cortometraggi, per poi esordire in televisione. Ha preso parte a episodi di serie celebri come Distretto di Polizia, Un medico in famiglia e Medicina generale. La svolta della sua carriera arriva nel 2008, quando la Lux Vide lo sceglie per il ruolo del Capitano Giulio Tommasi in Don Matteo, sostituendo Flavio Insinna, che aveva interpretato il personaggio nelle precedenti cinque stagioni.

Montedoro si è fatto notare anche in diversi talent show. Nel 2017 ha partecipato a Ballando con le stelle su Rai 1, classificandosi quarto. Successivamente, ha gareggiato a Il cantante mascherato, dove ha indossato la maschera dell’orsetto, ottenendo di nuovo il quarto posto. Nel 2021 è stato concorrente di Tale e quale show.

La vita sentimentale dell’attore è stata spesso al centro dell’attenzione. Ha avuto una relazione con l’attrice Manuela Arcuri, terminata nel 2012. Successivamente, si è legato a Lara Carnevale, dalla quale ha avuto un figlio, Matteo, nato nel 2014. La relazione si è conclusa quattro anni dopo. Dal 2021 è impegnato con Roberta Volpicella, con cui ha avuto una figlia, Vittoria, nata nel 2022.

Simone Montedoro continua a essere una figura apprezzata sia in ambito televisivo che teatrale, dimostrando versatilità e talento in ogni sua interpretazione.

Chi è Cristiano Caccamo ospite a 'La Volta Buona': carriera, curiosità e progetti dell'attore calabrese - Cristiano Caccamo sarà ospite oggi, mercoledì 8 gennaio, a La Volta Buona, il talk show di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. L'attore interpreta Antonio Ranieri, amico del poeta Giacomo Leopardi, nella miniserie Rai Leopardi - Il poeta dell'Infinito.