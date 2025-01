25° compleanno di The Sims

Dai kit iconici ai contenuti gratuiti per i nostri giochi fino al nostro speciale live streaming di 25 ore, c'è qualcosa per tutti i gusti! Ecco un rapido sguardo a cosa aspettarsi:

Il 4 febbraio The Sims compie 25 anni e noi vogliamo assicurarci che non vi perdiate tutto il divertimento, quindi vi diamo un'anticipazione dei festeggiamenti per il compleanno che si terranno durante il mese!

Dai kit iconici ai contenuti gratuiti per i nostri giochi, fino al nostro speciale Livestream di 25 ore! Ecco un rapido sguardo a ciò che ci aspetta:

Eventi gratuiti e a tempo limitato in The Sims 4 e The Sims FreePlay

Tutti i nuovi kit ispirati ai personaggi iconici di The Sims

Un nuovo Creator Kit in collaborazione con lilsimsie + altri Creator Kit in collaborazione in arrivo

MySims: novità del Cozy Bundle

Nuovi articoli della collezione merch

E molto, molto altro ancora!

Per saperne di più sui festeggiamenti per il compleanno, potete consultare la newsroom di The Sims qui: https://www.ea.com/games/the-sims/news/behind-the-sims-episode-4?isLocalized=true

È la stagione per mettersi comodi con The Sims! - Questa stagione preparati a raggomitolarti con The Sims: sono imminenti diverse uscite entusiasmanti e vari aggiornamenti per i titoli della saga di The Sims. Ecco le ultime notizie per i tuoi eventuali riepiloghi o guide ai regali in via di sviluppo.

I Creator Kit di The Sims 4 sono ora disponibili - Oggi la squadra di The Sims ha pubblicato i nuovi Creator Kit Salotto Retrò di Myshunosun e Pigiama Party di Trillyke, ora disponibili su PC tramite l'EA app, su Mac tramite Origin, Epic Games Store e Steam, nonché su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Vita & Morte - nel nuovo Expansion Pack di The Sims 4 - Domani, 31 ottobre, EA e Maxis pubblicheranno The Sims 4 Vita & Morte Expansion Pack per PC tramite l'EA app, per Mac tramite Origin, Epic Games Store e Steam, nonché per PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One giusto in tempo per la notte più spettrale dell'anno!Questo Halloween, tuffati in The Sims 4 Vita & Morte Expansion Pack per svelare i segreti di una vita più appagante per i Sims, nonché per esplorare l'aldilà attraverso lo scenario inquietante di Ravenwood, dove tre quartieri distinti conservano i propri legami con l'enigmatico passaggio tra la vita e ciò che viene dopo.