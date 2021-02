The Sims festeggia il 21° compleanno

21 nuovi oggetti di gioco disponibili in The Sims 4

The Sims ha compiuto 21 anni questo mese, e quale modo migliore per festeggiare se non con un po’ regali di compleanno?

In onore del 21° compleanno dell'iconico simulatore di vita, EA e Maxis in The Sims 4 regalano 21 nuovi oggetti, progettati da nove creatori appartenenti alla community del titolo, tra cui HeyHarrie, storylegacysims, peachyfaerie, Luumia e altri. I fan troveranno nuovi oggetti in “Crea un Sim”, decorazioni, ricette e altro ancora.

Puoi trovare maggiori informazioni e racconti dei creatori stessi sul blog di The Sims qui: https://www.ea.com/it-it/ games/the-sims/the-sims-4/ news/the-sims-21st-birthday .

