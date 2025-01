PGA TOUR 2K25 a breve sui più grandi palcoscenici del golf

2K e HB Studios invitano i giocatori a unirsi agli atleti di copertina Tiger Woods, Matt Fitzpatrick e Max Homa per un round al THE PLAYERS Championship e al PGA Championship, U.S. Open e The Open debuttano per la prima volta nel franchise.

Il nuovo trailer è online suYouTube:https://www.youtube.com/watch? v=X7TlP1WBr50

2K ha oggi annunciato PGA TOUR 2K25, il nuovo gioco di simulazione di golf di HB Studios, all’interno del quale debutteranno il PGA Championship, gli U.S. Open e gli Open. Max Homa, sei volte vincitore del PGA TOUR, fa il suo debutto nella serie e si unisce all'atleta Matt Fitzpatrick, sponsorizzato da 2K, insieme al direttore esecutivo del PGA TOUR 2K, nonché uno dei più grandi sportivi di tutti i tempi, Tiger Woods, nella Standard Edition e nella Deluxe Edition. Woods sarà presente anche nella Legend Edition. PGA TOUR 2K25 Standard Edition sarà disponibile in tutto il mondo da venerdì 28 febbraio 2025. I giocatori che preordinano PGA TOUR 2K25 Deluxe Edition e PGA TOUR 2K25 Legend Edition hanno diritto a sette giorni di accesso anticipato a partire da venerdì 21 febbraio 2025.

“Alcuni dei miei momenti più iconici, le buche indimenticabili e le vittorie più importanti hanno avuto luogo durante i Majors”, ha dichiarato Woods. “In PGA TOUR 2K25, i giocatori potranno salire sul tee box e creare momenti indimenticabili nei panni dei loro MyPLAYER personalizzabili, dei miei compagni di copertina Matt Fitzpatrick e Max Homa, o persino nei miei”.

PGA TOUR 2K25 presenta numerosi progressi del franchise, tra cui l'aggiunta del nuovo sistema EvoSwing che introduce una serie di nuovi tipi di colpi, traiettorie della pallina, una rinnovata fisica del rotolamento e miglioramenti visivi; l'esperienza MyCAREER più coinvolgente e personalizzabile di sempre; una suite diversificata di strumenti di creazione e molto altro ancora. Inoltre, i fan potranno contare su un roster di 11 professionisti maschili e femminili al lancio, tra cui Tiger Woods, Max Homa, Matt Fitzpatrick, Justin Thomas, Tony Finau, Lydia Ko, Tom Kim, Brooke Henderson e altri ancora.

“Siamo orgogliosi di affiancare il miglior golfista di tutti i tempi, Tiger, a due dei migliori attuali del TOUR, Matt e Max”, ha dichiarato Dennis Ceccarelli, Senior Vice President Sports di 2K. Il team di sviluppo di HB Studios ha creato un'esperienza innovativa per gli appassionati di golf occasionali e hardcore, con nuovi archetipi, tornei iconici come la “Casa del Golf” di St. Andrews, e molto altro ancora”. PGA TOUR 2K25 sarà un gioco imperdibile”.

Siamo entusiasti che quest'anno sia in arrivo un nuovo capitolo del franchise PGA TOUR 2K”, ha dichiarato Len Brown, Chief Global Business Ventures del PGA TOUR. “Il gioco cattura la bellezza del nostro sport ed è diventato parte integrante dell'esperienza dei fan del PGA TOUR. Le star di copertina sono icone del PGA TOUR. i migliori talenti di questo sport”.

PGA TOUR 2K25 includerà 29 campi su licenza al lancio, tra cui il THE PLAYERS Stadium Course al TCP Sawgrass, il preferito dai giocatori. Le nuove aggiunte includono gli U.S. Open del 2025 all'Oakmont Country Club, il PGA Championship del 2025 al Quail Hollow Club, il 153° Open al Royal Portrush Golf Club e altri ancora, con l'Old Course di St. Andrews che arriverà nella Stagione 2 poco dopo il lancio. Ritorna la modalità Topgolf e il Progettista di Campi, che presenta strumenti, superfici e oggetti nuovissimi, consentendo ai giocatori di realizzare i campi dei loro sogni, di cogliere tutti gli angoli giusti con i nuovi sistemi di telecamere e di condividerli per farli provare alla community online.

MyPLAYER: la personalizzazione consente ai giocatori di presentarsi nel migliore dei modi al mondo del golf grazie alla suite di strumenti di creazione più ampia mai realizzata. Un nuovo sistema di attribuzione dei punti, alberi delle abilità migliorati e un nuovissimo sistema di Avanzamento Equipaggiamento consentono ai giocatori di rappresentare sè stessi e il loro stile di gioco unico sul campo. Sono disponibili oggetti online di abbigliamento di marchi autorizzati, tra cui Extra Butter, Malbon Golf, adidas e molti altri. Le mazze e le palline sono di noti brand, Callaway, COBRA, PUMA, Mizuno e Titleist che appaiono anche sulle sacche da golf dei giocatori facendoli giocare con stile.

I giocatori sono invitati a vivere l'esperienza MyCAREER più coinvolgente e personalizzabile di sempre in PGA TOUR 2K25. Partecipate per la prima volta ai tornei più importanti, mostrate la vostra personalità attraverso la suite di personalizzazione e le interviste, e godetevi tantissime modalità di gioco. I giocatori avranno inoltre ora la possibilità di simulare dinamicamente i round di MyCAREER o di giocare momenti di gioco extra con i nuovissimi allenamenti ed eventi pre-torneo.

Le possibilità sono quasi illimitate con il ritorno delle Stagioni, ognuna delle quali include un Clubhouse Pass illimitato, aumenti di potenza per le progressioni dell'equipaggiamento, azzeramento delle classifiche e altro ancora, offrendo nuovi contenuti ogni giorno, ogni settimana e ogni mese.

Anche le funzionalità multigiocatore online disponibili sono le migliori di sempre in PGA TOUR 2K25, comprese le nuove Società multipiattaforma che consentono ai giocatori di sfidare gli amici in una vasta gamma di formati, tra cui Stroke Play, Match Play o Scramble, indipendentemente dall'hardware. I nuovi tornei Tour Classificati, giornalieri e settimanali, soddisfano la voglia di competizione, consentendo ai giocatori di competere per il primo posto e di guadagnare premi ogni stagione man mano che scalano le classifiche.

PGA TOUR 2K25 è classificato PEGI 3 e sarà disponibile per Xbox Series X|S, PlayStation5 e Steam.

PGA TOUR 2K25 Standard Edition:

Le versioni fisiche e digitali per le console Xbox Series X|S e PlayStation®5, nonché la versione solo digitale per PC, includono il gioco base;

I giocatori che preordinano una qualsiasi versione della Standard Edition riceveranno il pacchetto Extra Butter x adidas, che include il personaggio giocabile Chris McDonald, il cappello Shooter Collection, la giacca Shooter Collection e le scarpe Shooter Collection;

I giocatori che preordinano la Standard Edition (digitale) riceveranno il gioco base PGA TOUR 2K23 (digitale).

PGA TOUR 2K25 Deluxe Edition (disponibile solo in formato digitale):

Disponibile su Xbox Series X|S, PlayStation®5 e PC, include il gioco base, oltre al pacchetto Extra Butter x adidas, al Pacchetto Birdie e al Pacchetto Iniziale;

Il Pacchetto Birdie include un Driver Titleist GT4, un oggetto cosmetico per palline da golf Titleist, scarpe Footjoy Premiere Series, un cappello ombrello e 3 Fitting Palla da golf;

Lo Starter Pack include 1.800 VC (valuta virtuale), un Evo Tool, tre Fitting Palla, cinque Club Fittings e 5 gettoni Level-Up;

I giocatori che preordinano una qualsiasi versione della Deluxe Edition riceveranno il gioco base PGA TOUR 2K23 (solo in versione digitale) e avranno diritto a sette giorni di accesso anticipato, che consentirà loro di giocare a partire da venerdì 21 febbraio 2025.

PGA TOUR 2K25 Legend Edition (disponibile solo in formato digitale):