Maltempo provoca disagi sulla linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria: circolazione sospesa in più tratti

Disagi significativi sulla linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria a causa del maltempo che sta colpendo la zona del Tirreno cosentino. La circolazione dei treni è stata sospesa da questa notte in vari tratti cruciali, tra cui Diamante e Capo Bonifati, Fuscaldo e Paola, Paola e San Lucido. Il maltempo ha causato danni alla rete, con forti venti che hanno portato alla presenza di oggetti metallici sulla linea ferroviaria. Inoltre, le intense piogge stanno ostacolando la regolare circolazione dei treni.

Rete Ferroviaria Italiana ha avviato lavori di ripristino, ma al momento non è possibile attivare sostituzioni con autobus, anche a causa dell'interruzione della viabilità stradale. Per aggiornamenti in tempo reale, si consiglia di consultare la sezione Infomobilità di RFI e le pagine delle imprese ferroviarie.

