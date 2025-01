Nintendo Switch 2: Il countdown è iniziato

L'attesa sta per finire. Dopo anni di rumor insistenti e mesi di indiscrezioni sempre più dettagliate, il mistero attorno a Nintendo Switch 2 sembra finalmente sul punto di svelarsi. Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, la grande N sarebbe pronta ad annunciare ufficialmente la sua nuova console ibrida già questa settimana, e più precisamente giovedì 16 gennaio.

La notizia è stata lanciata dal noto leaker Nate The Hate e rapidamente ripresa da numerosi media e insider del settore. L'entusiasmo dei fan è alle stelle, e le aspettative sono altissime. Del resto, le immagini trapelate online e le apparizioni a sorpresa della console, come quella al CES 2025, hanno già dato un'ampia anticipazione di ciò che ci aspetta.

Ma cosa possiamo aspettarci da questo evento?

Stando alle ultime indiscrezioni, Nintendo potrebbe limitarsi a presentare un teaser, svelando il design della console e le sue caratteristiche principali. Un approccio simile a quello adottato per la presentazione della prima Switch, che aveva mostrato al mondo le potenzialità dell'ibrida senza svelare l'intera lineup di lancio.

Secondo il giornalista di VGC Andy Robinson, una presentazione più completa, con un focus sui giochi e sulle specifiche tecniche, potrebbe arrivare nelle settimane successive, forse a febbraio o marzo. Questa strategia permetterebbe a Nintendo di mantenere alta l'attenzione del pubblico e di svelare gradualmente tutti i dettagli della nuova console.

Cosa sappiamo finora?

Le indiscrezioni parlano di una console più potente della Switch attuale, con un display OLED di alta qualità e un supporto per il ray tracing. Si vocifera inoltre di un nuovo Joy-Con con funzionalità migliorate e di una maggiore compatibilità con i giochi della generazione precedente.

Perché gennaio?

La scelta di gennaio come mese per l'annuncio non è casuale. Questo periodo dell'anno è storicamente importante per Nintendo, che spesso utilizza i primi mesi dell'anno per presentare le proprie novità. Inoltre, la fine di gennaio coincide con il termine dell'anno fiscale dell'azienda giapponese, rendendo questo momento particolarmente adatto per grandi annunci.

Cosa ci aspetta?

Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se le indiscrezioni saranno confermate. L'annuncio di Nintendo Switch 2 rappresenta un momento cruciale per l'industria videoludica e potrebbe ridefinire il modo in cui giochiamo.

