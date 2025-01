Le Iene: Matteo Viviani salva una coppia accerchiata da tre aggressori in pieno centro a Milano

Un normale giro in moto si è trasformato in un episodio di cronaca per Matteo Viviani, inviato de Le Iene. Domenica sera, nella zona del Duomo di Milano, l'uomo è intervenuto per sventare una rapina ai danni di due giovani, accerchiati da tre individui che tentavano di derubarli.

Viviani ha raccontato l'accaduto tramite il suo profilo Instagram. Dopo aver parcheggiato la moto, ha notato un gruppo di tre uomini avvicinarsi a una coppia di ragazzi, di circa 17-18 anni, con un atteggiamento intimidatorio. I tre hanno accusato i giovani di averli guardati in modo provocatorio, dando il via a un confronto verbale. Poco dopo, il gruppo ha chiesto alla coppia di mostrare il contenuto delle tasche e consegnare soldi e portafogli.

L'inviato, intuendo il pericolo, è intervenuto con una mossa improvvisata. Fingendo di conoscere il ragazzo accerchiato, si è avvicinato e lo ha salutato calorosamente: "Oh, bella zio, come stai? È un sacco che non ci vediamo!" L'abbraccio improvviso e l'apparente confidenza hanno disorientato gli aggressori, che hanno deciso di allontanarsi.

Viviani ha sottolineato che l'episodio è avvenuto in pieno centro, in una zona affollata e ben illuminata, davanti a bar e negozi. Ha concluso il racconto con un appello rivolto ai suoi follower: "Se vi trovate in situazioni simili, non fate finta di niente. Anche un'idea apparentemente banale può fare la differenza e aiutare a evitare il peggio."

