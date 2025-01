Trump promette incontro con Putin per fermare la guerra in Ucraina dopo l'insediamento

Donald Trump ha dichiarato che, se rieletto alla Casa Bianca, farà "di tutto per fermare" il conflitto in Ucraina, impegnandosi per il bene di entrambe le nazioni coinvolte. L'ex presidente ha annunciato l'intenzione di incontrare Vladimir Putin subito dopo il suo insediamento, per discutere della "guerra orribile" iniziata con l'invasione russa dell'Ucraina il 24 febbraio di tre anni fa.

In un'intervista a Newsmax, Trump ha sottolineato che "esiste una sola strategia" per risolvere il conflitto e che questa dipende dalle decisioni del leader russo. "Non credo che Putin sia soddisfatto di come sono andate le cose", ha dichiarato, aggiungendo che il presidente russo desidera un confronto diretto. "So che vuole un incontro e lo vedrò molto presto", ha affermato.

Trump ha inoltre espresso il suo rammarico per la devastazione causata dalla guerra, descrivendo l'Ucraina come un paese "decimato" e i suoi soldati vittime di pesanti perdite. Ha anche menzionato che il numero di soldati russi morti è "senza precedenti dai tempi della Seconda Guerra Mondiale". Secondo lui, molte città ucraine sono ridotte a "enormi siti di demolizione".

Ribadendo che il conflitto non sarebbe mai iniziato sotto la sua presidenza, Trump ha spiegato che avrebbe cercato un accordo tra Volodymyr Zelensky e Putin, sostenendo che l'attuale crisi è frutto dell'"enorme incompetenza" dell'amministrazione Biden. "Se fossi stato alla Casa Bianca, questo non sarebbe mai accaduto", ha insistito.

Trump annuncia preparativi per incontro con Putin per fermare la guerra in Ucraina - Il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che sono in corso i preparativi per un incontro con il presidente russo, Vladimir Putin. Durante un incontro con i governatori repubblicani nella sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida, Trump ha dichiarato: "Lui vuole che ci incontriamo e noi ci stiamo organizzando".

Russia minaccia ritorsioni contro l'Ucraina per uso di missili Usa Atacms - La Russia ha annunciato rappresaglie contro l'Ucraina in risposta a un attacco effettuato con otto missili americani Atacms nella regione di Belgorod. Mosca considera l'impiego di tali armi, capaci di colpire fino a 300 chilometri di distanza, un'importante escalation.

Ucraina sviluppa il missile Trembita: arma low cost per aumentare l'autonomia bellica - L'Ucraina, in conflitto con la Russia da tre anni, punta a ridurre la dipendenza dalle forniture occidentali, in particolare dagli Stati Uniti, avviando una produzione massiccia di armi proprie. Il primo ministro Denys Shmyhal ha presentato il progetto Armi della Vittoria, che prevede la fabbricazione di 30.