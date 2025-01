Jasmine Paolini debutta agli Australian Open contro Sijia Wei: orario, precedenti e dove vederla

Jasmine Paolini esordisce agli Australian Open oggi, 14 gennaio 2025, sfidando la cinese Sijia Wei nel primo turno del torneo. L'incontro è previsto per le ore 9 italiane e si terrà sulla Margaret Court Arena, dopo le partite tra Zhizhen Zhang e Holger Rune, ed Elena Rybakina contro Emerson Jones.

Paolini, testa di serie numero 4 e 29 anni, partecipa per la sesta volta agli Australian Open. Il suo miglior risultato nel torneo risale al 2024, quando raggiunse gli ottavi di finale. Recentemente, la tennista ha preso parte alla United Cup, dove ha battuto Belinda Bencic e Chloé Paquet, ma ha perso contro Karolina Muchova.

Sijia Wei, 21 anni e numero 117 del ranking WTA, ha guadagnato un posto nel tabellone principale grazie alle vittorie nelle qualificazioni contro Aljaksandra Sasnovic, Tamara Korpatsch e Nina Stojanovic. Questo match segna il primo confronto diretto tra Paolini e Wei, oltre a rappresentare il debutto della cinese nel tabellone principale di un torneo del Grande Slam.

La partita sarà trasmessa in diretta su Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, e sarà disponibile in streaming su Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

Australian Open: Kyrgios eliminato al primo turno, continua il momento negativo - Il ritorno in campo di Nick Kyrgios agli Australian Open si è rivelato un fallimento. Il tennista australiano, noto per le sue controversie e i frequenti attacchi verbali a Jannik Sinner, è stato eliminato al primo turno dal britannico Jacob Fearnley, numero 92 del ranking ATP, con un netto 3-0.

Australian Open 2025: Jannik Sinner supera Jarry e accede al secondo turno - Jannik Sinner avanza al secondo turno degli Australian Open 2025 con una vittoria contro il cileno Nicolas Jarry, numero 36 del mondo. Nel match disputato oggi, 13 gennaio, il numero uno del mondo si è imposto in tre set con il punteggio di 7-6 (7-2), 7-6 (7-5), 6-1 in 2 ore e 40 minuti.

Australian Open 2024: la situazione di Alcaraz a Melbourne - Carlos Alcaraz si prepara a sfidare i migliori all'Australian Open 2024. Il giovane talento spagnolo, 21 anni, è tra i grandi favoriti, insieme a Jannik Sinner, per il titolo. Dopo una stagione con alti e bassi che si è chiusa con il terzo posto nel ranking, superato da Alexander Zverev, Alcaraz arriva a Melbourne con grandi aspettative ma anche con un tabellone complesso.