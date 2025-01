Giucas Casella a Domenica In: vuoti di memoria e caduta dalla sedia preoccupano il pubblico

Giucas Casella, ospite a Domenica In insieme alla compagna Valeria Perilli, ha vissuto momenti di difficoltà durante l’intervista trasmessa domenica 12 gennaio. L’illusionista ha mostrato evidenti problemi di memoria, faticando a rispondere alle domande della conduttrice Mara Venier.

Alla richiesta di raccontare la nascita della sua storia d’amore con Valeria, Casella ha avuto difficoltà a ricordare i dettagli, inclusa la data di nascita del figlio James. Durante il tentativo di cantare una canzone scelta da lui stesso, non è riuscito a ricordare nemmeno le parole del testo, creando imbarazzo nello studio.

Mara Venier, accortasi delle difficoltà dell’illusionista, ha cercato di mettere l’ospite a suo agio, ma i vuoti di memoria e un comportamento confuso hanno destato preoccupazione. La conduttrice ha espresso il suo timore chiedendo: "Stai bene? Ti vedo confuso". La situazione si è ulteriormente complicata quando Casella è caduto dalla sedia, suscitando apprensione tra il pubblico presente.

Nonostante l’accaduto, l’illusionista 75enne ha rassicurato tutti dichiarando di stare bene. Tuttavia, l’episodio ha sollevato interrogativi sulle sue condizioni di salute.

