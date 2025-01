Marina Berlusconi attacca Report: “Pattume mediatico contro Silvio, agiremo legalmente”

Marina Berlusconi, presidente di Fininvest, ha criticato duramente la puntata di Report trasmessa ieri sera e dedicata a Silvio Berlusconi. In una nota, ha definito il servizio "il peggior pattume mediatico-giudiziario", accusando il programma di rimestare in vecchie accuse già smentite dai tribunali e di dare spazio a personaggi screditati. Secondo Marina Berlusconi, il programma avrebbe tentato di rievocare accuse infondate di legami con la criminalità organizzata, seppellite da molteplici archiviazioni decise dai tribunali di Palermo, Caltanissetta e Firenze su richiesta degli stessi inquirenti.

La figlia del Cavaliere ha annunciato l’intenzione di ricorrere agli strumenti legali per contrastare quello che ha definito un "vergognoso esercizio di pseudo-giornalismo". Marina Berlusconi ha sottolineato che il padre, durante i suoi governi, ha introdotto misure significative contro le mafie, come la stabilizzazione del carcere duro per i boss mafiosi (41 bis) nel 2002, l’Agenzia per la gestione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata nel 2010 e il primo Codice antimafia nel 2011.

Marina Berlusconi ha inoltre criticato Report per aver utilizzato immagini del funerale del padre, accusando gli autori di aver sovrapposto una "canzonetta ironica" alle riprese, violando la dignità umana e la deontologia giornalistica. Ha definito il programma un esempio di "disservizio pubblico" che, secondo lei, non solo danneggia la memoria del padre ma tradisce il diritto dei cittadini a un’informazione basata sui fatti.

Anche Forza Italia ha emesso una nota in cui condanna il programma, definendolo un attacco politico costruito su menzogne e strumentalizzazioni. Il partito ha accusato Report di manipolare frammenti di vecchie indagini e testimonianze anonime per screditare la figura di Silvio Berlusconi e di utilizzare un approccio che mina la dignità del servizio pubblico. Forza Italia ha chiesto l’intervento dei vertici Rai per porre fine a quanto definito uno "scempio mediatico".

Report , audio privato Sangiuliano-Corsini, la procura apre un'inchiesta per captazione abusiva - La Procura di Torre Annunziata ha avviato un'indagine in seguito alla trasmissione da parte del programma "Report" di un audio privato tra l'ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e sua moglie, la giornalista del Tg2 Federica Corsini. Secondo quanto riportato da "Il Mattino", l'inchiesta riguarda i reati di captazione abusiva di una conversazione privata e rivelazione di atti coperti da segreto d'ufficio.

Report Rimuove Audio della Conversazione tra Sangiuliano e la Moglie dopo Diffide - Il sito della trasmissione 'Report' ha recentemente pubblicato un servizio riguardante l'affaire Sangiuliano-Boccia, sostituendo l'audio originale della conversazione tra l'ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e sua moglie, Federica Corsini, con una sintesi dei contenuti.

Giornaliste Italiane Condannano Report per la Diffusione della Telefonata Privata di Federica Corsini nel Caso Boccia - Dopo la puntata di Report dedicata al caso Boccia, l'associazione Giornaliste Italiane ha espresso il proprio sostegno alla collega Federica Corsini, giornalista del TG2 e moglie dell'ex ministro Gennaro Sangiuliano. In una nota ufficiale, l'associazione ha criticato la trasmissione per aver diffuso una telefonata privata in cui Sangiuliano confessava un tradimento alla moglie, mettendo in luce la reazione personale di Corsini.