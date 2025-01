Addio a Oliviero Toscani: il fotografo che ha rivoluzionato la comunicazione si spegne a 82 anni

Oliviero Toscani, celebre fotografo italiano noto per le sue campagne pubblicitarie provocatorie, è deceduto oggi, 13 gennaio 2025, all'età di 82 anni. Affetto da amiloidosi, una rara malattia incurabile che compromette gli organi vitali, Toscani era stato ricoverato il 10 gennaio presso l'ospedale di Cecina, in provincia di Livorno, a seguito di un peggioramento delle sue condizioni.

La famiglia ha comunicato la sua scomparsa con una nota: "Con immenso dolore diamo la notizia che oggi, 13 gennaio 2025, il nostro amatissimo Oliviero ha intrapreso il suo prossimo viaggio. Chiediamo cortesemente riservatezza e comprensione per questo momento che vorremmo affrontare nell'intimità della famiglia. Kirsti Toscani con Rocco, Lola e Ali".

Nato a Milano il 28 febbraio 1942, Toscani era figlio di Fedele Toscani, noto fotoreporter del "Corriere della Sera". Dopo gli studi in fotografia alla Kunstgewerbeschule di Zurigo, ha collaborato con riviste prestigiose come "Vogue" ed "Elle". La sua fama internazionale è legata alle campagne per Benetton negli anni '80 e '90, caratterizzate da immagini forti su temi come razzismo, religione e AIDS, che hanno rivoluzionato il mondo della comunicazione pubblicitaria.

Nel corso della sua carriera, Toscani ha lavorato anche per marchi come Esprit e Chanel, e ha fondato la rivista "Colors" e il centro di ricerca "Fabrica". Le sue opere sono state esposte in musei e gallerie di tutto il mondo, consolidando il suo ruolo di innovatore nel campo della fotografia e della comunicazione visiva.

Nell'agosto 2024, Toscani aveva rivelato pubblicamente la sua lotta contro l'amiloidosi, dichiarando: "Ho una malattia incurabile, non so quanto mi resta da vivere". Nonostante la malattia, ha mantenuto fino all'ultimo il suo spirito critico e la sua passione per l'arte e la comunicazione.

La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per il mondo della fotografia e della cultura italiana, lasciando un'eredità di opere che continueranno a ispirare e far riflettere sulle tematiche sociali affrontate con coraggio e originalità.

