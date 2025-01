Australian Open: maltempo a Melbourne rinvia le partite - Ecco cosa cambia per Sinner

Il maltempo ha colpito l'Australian Open, il primo Grand Slam della stagione, in programma da oggi, 12 gennaio. A Melbourne, pioggia intensa ha causato il rinvio di numerosi match, tra cui quello dell'italiano Luciano Darderi, che sfiderà lo spagnolo Pedro Martinez solo in tarda mattinata. Gli incontri si stanno svolgendo su due campi coperti, la Rod Laver Arena e la John Cain Arena, con un debutto importante per l'italiano Matteo Gigante, che affronta il francese Ugo Humbert. Per quanto riguarda Jannik Sinner, il suo match contro il cileno Nicolas Jarry, previsto per la notte italiana di lunedì 13 gennaio, non è a rischio rinvio, in quanto si terrà sulla Rod Laver Arena, protetta dalle condizioni climatiche.

Sinner batte Tsitsipas: verso l'esordio all'Australian Open con ottime sensazioni - Jannik Sinner conquista una vittoria convincente contro Stefanos Tsitsipas nell'ultimo incontro della Opening Week a Melbourne, dopo aver già vinto il primo match dell’anno contro Alexei Poporyn. L'azzurro ha superato il greco con il punteggio di 6-3, 7-6, sebbene con qualche difficoltà in più rispetto alla precedente sfida.

Australian Open: il percorso di Jasmine Paolini tra sfide e opportunità - Jasmine Paolini si prepara all’Australian Open, primo Slam della stagione che inizia domenica 12 gennaio. La tennista azzurra esordirà contro una qualificata o una lucky loser, un inizio apparentemente favorevole. Al secondo turno affronterà una tra la statunitense Taylor Townsend e la messicana Renata Zarazua.

Nicolas Jarry: il primo sfidante di Jannik Sinner agli Australian Open - Nicolas Jarry sarà il primo avversario di Jannik Sinner agli Australian Open, primo Slam della stagione che inizierà domenica 12 gennaio. Il sorteggio ha assegnato al tennista italiano un debutto contro il cileno, attualmente numero 34 del ranking ATP.