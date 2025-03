Gran finale di 'Ora o mai più' stasera su Rai 1: anticipazioni, chi sarà il vincitore?

Questa sera, sabato 1° marzo 2025, si terrà la finale di 'Ora o mai più', il programma musicale condotto da Marco Liorni su Rai 1. Gli otto concorrenti in gara presenteranno i loro brani inediti, che saranno valutati sia dai tutor che dal pubblico in studio.

Le esibizioni determineranno il vincitore di questa edizione.

Gli abbinamenti dei concorrenti e tutor

Valerio Scanu con Rita Pavone

Matteo Amantia con Alex Britti

Pago con Patty Pravo

Pierdavide Carone con Gigliola Cinquetti

Carlotta con Donatella Rettore

Loredana Errore con Marco Masini

Antonella Bucci con Raf

Anonimo Italiano con Riccardo Fogli

Oltre al voto dei tutor, una giuria popolare composta da cento persone presenti in sala esprimerà le proprie preferenze. Inoltre, Gino Castaldo ed Ema Stockholma, conduttori del programma radiofonico 'Back2back' su Rai Radio 2, assegneranno un bonus di dieci punti a uno dei concorrenti. I punteggi della serata si sommeranno a quelli accumulati nelle puntate precedenti; i primi due classificati si sfideranno nella finalissima eseguendo il loro cavallo di battaglia insieme al rispettivo tutor.

Le esibizioni saranno accompagnate dall'orchestra diretta dal Maestro Leonardo De Amicis. Ogni puntata ha offerto duetti sorprendenti e interpretazioni uniche, mettendo in luce il coraggio e la determinazione dei partecipanti. 'Ora o mai più' si è rivelato non solo un programma musicale, ma anche un'occasione per riscoprire il potere delle emozioni attraverso la musica.

La finale andrà in onda su Rai 1 a partire dalle 21:30 e sarà disponibile anche in diretta streaming su RaiPlay.

C'è posta per te in onda stasera 1 marzo: ospiti e anticipazioni - Questa sera, sabato 1 marzo 2025, alle 21:30 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di "C'è posta per te", il popolare people show condotto da Maria De Filippi. La trasmissione, giunta alla ventottesima edizione, continua a raccontare storie di vita quotidiana, emozionando il pubblico con racconti di ricongiungimenti familiari, amori difficili e sorprese speciali.

Mare Fuori 5: Anticipazioni e nuove Sfide per Rosa Ricci nella quinta stagione - La quinta stagione di "Mare Fuori" debutterà in prima serata su Rai 2 il 26 marzo 2025, con i primi sei episodi disponibili su RaiPlay dal 12 marzo e l'intera serie dal 26 marzo. Questa nuova stagione, co-prodotta da Rai Fiction e Picomedia, si concentra su temi come l'adolescenza, la realtà delle carceri minorili e l'introduzione di nuovi personaggi nel cast.

Miss Fallaci con Miriam Leone: anticipazioni della seconda puntata in onda stasera 25 febbraio - Questa sera, martedì 25 febbraio 2025, andrà in onda su Rai 1 la seconda puntata di "Miss Fallaci", la miniserie che racconta la vita della giornalista Oriana Fallaci, interpretata da Miriam Leone. La serie, composta da otto episodi suddivisi in quattro serate, ha debuttato il 18 febbraio con un notevole successo di pubblico, registrando il 18,3% di share e oltre 3,2 milioni di spettatori.