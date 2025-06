XIAOMI PRESENTA SMART BAND 10

Xiaomi, azienda di elettronica di consumo e produzione intelligente con smartphone e hardware intelligenti connessi da una piattaforma Internet of Things (IoT), è felice di annunciare il lancio di Xiaomi Smart Band 10: il nuovo fitness tracker che unisce design e funzionalità smart.

Display elegante, comfort migliorato

Progettata per offrire un benessere personalizzato, uno stile raffinato e prestazioni costanti, Xiaomi Smart Band 10 presenta un display AMOLED da 1,72" con cornici simmetriche da 2 mm e una risoluzione di 326 PPI. Il nuovo dispositivo garantisce immagini fluide e vivide, grazie al rapporto schermo-corpo del 73%, la frequenza di aggiornamento a 60Hz¹ e una luminosità HBM di 1500 nit. Il touch control resistente all'umidità assicura un'interazione affidabile in diverse condizioni, mentre la nuova edizione in ceramica Pearl White e dieci accessori diversi, incluso il pendente a catena di perle² con quattro modalità di utilizzo, portano il design a un livello successivo, ridefinendo i look di tutti i giorni.

Fitness intelligente, dati più precisi

Xiaomi Smart Band 10 permette agli utenti di allenarsi in modo più intelligente, consentendogli di migliorare il proprio benessere grazie a oltre 150 modalità di allenamento, comprese sei attività con rilevamento automatico³ e metriche avanzate come VO2 max, carico di allenamento e tempo di recupero. In particolare, la modalità nuoto è stata migliorata e offre il monitoraggio della frequenza cardiaca in tempo reale e una precisione del conteggio delle vasche del 96%4 grazie a un sensore di movimento a nove assi e alla resistenza all’acqua fino a 5ATM5. In aggiunta, la nuova funzione di trasmissione della frequenza cardiaca6 via Bluetooth consente la condivisione dei dati in tempo reale con dispositivi compatibili7.

Per favorire il recupero, Xiaomi Smart Band 10 propone una gestione avanzata del riposo8, combinando il monitoraggio tradizionale con due nuovi parametri: efficienza e andamento del sonno, così da offrire una visione più completa della qualità del riposo notturno. Inoltre, per supportare il benessere generale, il dispositivo fornisce anche suggerimenti personalizzati¹7 basati su questi dati, incoraggiando migliori abitudini notturne. In che modo?

Attraverso l’uso del nuovo programma professionale di ottimizzazione del sonno della durata di 21 giorni, studiato in collaborazione con il World Sleep Society, l’Asian Society of Sleep Medicine e la Chinese Sleep Research Society. Con questo nuovo strumento, gli utenti possono definire obiettivi su misura, ricevere raccomandazioni da esperti e ottenere approfondimenti continui attraverso un’analisi costante del riposo. Il programma fornisce, inoltre, indicazioni personalizzate per migliorare la qualità del sonno con maggiore chiarezza e precisione.

A completare il quadro del benessere a 360°, Xiaomi Smart Band 10 offre anche il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2)¹° e dello stress.

Sempre connessi, controllo ogni momento

Oltre al fitness, Xiaomi Smart Band 10 si collega perfettamente a smartphone, tablet e auricolari Xiaomi compatibili con HyperOS 2 tramite Xiaomi Smart Hub, permettendo il controllo rapido dei dispositivi collegati direttamente dal proprio polso. Notifiche in tempo reale, sincronizzazione del calendario¹³ e risposte rapide personalizzabili¹4 aiutano gli utenti a restare sempre connessi, mentre la modalità silenziosa permette tranquillità nei momenti in cui non si vuole essere disturbati o ci si sta rilassando. Ogni notifica è più intuitiva grazie a un motore lineare di precisione e a un algoritmo aptico aggiornato, che supporta vibrazioni personalizzabili per chiamate, sveglie e messaggi.

Alimentato da una batteria da 233mAh, Xiaomi Smart Band 10 offre fino a 21 giorni di utilizzo standard³ o 9 giorni con il display sempre attivo (Always-on Display), e si ricarica completamente in circa un’ora.

Inoltre, con oltre 200 quadranti, inclusi cinque minigiochi interattivi, Xiaomi Smart Band 10 si adatta allo stile di vita di ognuno, unendo comfort, controllo e un tocco di divertimento. Realizzato con materiali all’avanguardia, funzionalità legate al monitoraggio del benessere accurate e un’integrazione smart sempre più fluida, Xiaomi Smart Band 10 è progettato per adattarsi a ogni stile di vita: durante l’attività fisica, nei momenti di relax o nelle situazioni che richiedono una connessione costante.

Prezzo e disponibilità

Xiaomi Smart Band 10 sarà disponibile su mi.com, online e nei migliori negozi di elettronica di consumo a un prezzo suggerito al pubblico di 49,99€ in diverse colorazioni: Midnight Black, Glacier Silver, Mystic Rose.

Mentre la Ceramic Edition Pearl White sarà disponibile su mi.com, online e nei migliori negozi di elettronica di consumo a un prezzo suggerito al pubblico di 59,99€.

I nuovi accessori, disponibili solo su mi.com, hanno un prezzo suggerito al pubblico che arriva fino a 22,99€, ma dal 27 giugno all’11 luglio con l’acquisto di Xiaomi Smart Band 10 sullo store ufficiale sarà possibile comprarne uno a 1,99€.

