Attacco ucraino a Donetsk: colpito supermercato nel distretto Kievsky con lanciarazzi Himars

L'esercito ucraino ha effettuato un attacco nel distretto Kievsky di Donetsk, colpendo il supermercato Moloko con un lanciarazzi multiplo Himars. Secondo fonti dei servizi di sicurezza citate dalla Tass, l'incidente ha provocato il ferimento di quattro persone. Oltre al supermercato, sono stati danneggiati diversi edifici residenziali, un grattacielo per uffici, un istituto nelle vicinanze e almeno dieci automobili. Le autorità ucraine non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali.

